Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие снарядного цеха судостроительного завода им. Горького, 1941 год
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На Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького с началом войны работа не прекращалась ни на один день. В короткие сроки на заводе перестроили все производство, переориентировав его на военные нужды — организовали выпуск вооружения и боеприпасов, бронекатеров и противолодочных кораблей.
С первых дней войны завод выпускал только оборонную продукцию. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, встали к станкам подростки, вернулись на прежние рабочие места старики. В августе 1941 года в Зеленодольск приехали эшелоны с эвакуированными работниками Киевского завода «Ленинская кузница», ленинградских и других предприятий.
За время войны завод дал фронту свыше 4 миллионов артиллерийских снарядов, около 3 тысяч пулеметов, 26 тысяч саперных лопат, около 3 тысяч корпусов авиабомб. А для моряков построили 150 бронекатеров,13 противолодочных кораблей, десятки буксиров и барж.
Из воспоминаний ветерана войны и труда Валерия Васильевича Гаврилова: «В июне 1941 года, окончив 7 классов, я получил повестку, по которой был направлен в ремесленное училище №2, где была создана группа ускоренного обучения токарному делу. Обучение длилось чуть больше месяца, и 1 августа нас распределили по заводам. Я попал на завод им. Горького в механический цех. Придя на завод, мы были удивлены тем, что уже все производство было перестроено на военный лад. Так, например, наш цех, кроме изделий для бронекатеров, выпускал 500-килограммовые авиационные бомбы, турели для крупнокалиберных пулеметов, 2-х и 3-ствольные зенитные пулеметы, металлические конструкции для аэросаней и другую продукцию. Я работал на токарном участке. Сначала мы точили болты и гайки, а затем нам доверили ответственный заказ — оси для пулеметов, и мы выпускали их в большом количестве, работая по 12 часов».
Василий Иванович Огурцов, который в то время был старшим мастером в цехе №3, вспоминал, что работать приходилось по 12 часов, а иногда и круглосуточно.
Но основной продукцией завода в годы войны были бронекатера. Все построенные во время войны бронекатера входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий, участвовали в важнейших боевых операциях. Войну они начали на Волге, под Сталинградом, а потом дошли до Дуная и Одера.
Бронекатера выполняли опасные и ответственные боевые задания: они были маневренные и подвижные, проходили практически везде, даже там, где на мель садились тяжелые корабли. Их называли «речными танками» или «бычками». Командарм 62-й армии В.И. Чуйков так отзывался о работе моряков: «Если бы не ваши «бычки», — нам бы не удержать позиций. Благодаря катерам мы смогли доставить десятидневный запас вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и с успехом отстояли Сталинград, нанося удар за ударом».
И здесь, на заводе, тоже создавались так называемые «фронтовые бригады», которые выполняли план на 200%. Вера Васильевна Тихомирова, ветеран завода, вспоминала: «Станок, за которым я работала, был такой большой, что мальчишки подставляли мне под ноги 2 ящика. А детали, или, как мы их называли, «катки», такие тяжелые, что чуть поднимешь. Транспорта на заводе не хватало, и нам приходилось эти «катки» переносить на руках из одного цеха в другой, чтобы не было простоя. Зимой было тяжело. Особенно тем, у кого не было рукавиц — детали примерзали к рукам. Отдираешь деталь вместе с кожей. Кровь сочится. Но ничего, вымоешь руки в эмульсии или керосине, и все зажило».
Всю войну заводчане собирали для фронта теплые вещи, помогали ухаживать за ранеными, которые лечились в госпитале Зеленодольска, селили у себя эвакуированных.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и лично его заведующую Эвелину Ямщикову.
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