Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие снарядного цеха судостроительного завода им. Горького, 1941 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 107-я

Фото: из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

На Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького с началом войны работа не прекращалась ни на один день. В короткие сроки на заводе перестроили все производство, переориентировав его на военные нужды — организовали выпуск вооружения и боеприпасов, бронекатеров и противолодочных кораблей.

С первых дней войны завод выпускал только оборонную продукцию. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, встали к станкам подростки, вернулись на прежние рабочие места старики. В августе 1941 года в Зеленодольск приехали эшелоны с эвакуированными работниками Киевского завода «Ленинская кузница», ленинградских и других предприятий.

Выпускники Ремесленного училища заменили ушедших на фронт взрослых. 1941 год. Фото: из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

За время войны завод дал фронту свыше 4 миллионов артиллерийских снарядов, около 3 тысяч пулеметов, 26 тысяч саперных лопат, около 3 тысяч корпусов авиабомб. А для моряков построили 150 бронекатеров,13 противолодочных кораблей, десятки буксиров и барж.

Заводчанки, 1941 год. Фото из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Из воспоминаний ветерана войны и труда Валерия Васильевича Гаврилова: «В июне 1941 года, окончив 7 классов, я получил повестку, по которой был направлен в ремесленное училище №2, где была создана группа ускоренного обучения токарному делу. Обучение длилось чуть больше месяца, и 1 августа нас распределили по заводам. Я попал на завод им. Горького в механический цех. Придя на завод, мы были удивлены тем, что уже все производство было перестроено на военный лад. Так, например, наш цех, кроме изделий для бронекатеров, выпускал 500-килограммовые авиационные бомбы, турели для крупнокалиберных пулеметов, 2-х и 3-ствольные зенитные пулеметы, металлические конструкции для аэросаней и другую продукцию. Я работал на токарном участке. Сначала мы точили болты и гайки, а затем нам доверили ответственный заказ — оси для пулеметов, и мы выпускали их в большом количестве, работая по 12 часов».

Подростки на заводе в годы войны. 1941 год. Фото из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Василий Иванович Огурцов, который в то время был старшим мастером в цехе №3, вспоминал, что работать приходилось по 12 часов, а иногда и круглосуточно.

Но основной продукцией завода в годы войны были бронекатера. Все построенные во время войны бронекатера входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий, участвовали в важнейших боевых операциях. Войну они начали на Волге, под Сталинградом, а потом дошли до Дуная и Одера.

Малый противолодочный корабль проекта 122-а. Фото из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»



Бронекатера выполняли опасные и ответственные боевые задания: они были маневренные и подвижные, проходили практически везде, даже там, где на мель садились тяжелые корабли. Их называли «речными танками» или «бычками». Командарм 62-й армии В.И. Чуйков так отзывался о работе моряков: «Если бы не ваши «бычки», — нам бы не удержать позиций. Благодаря катерам мы смогли доставить десятидневный запас вооружения, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и с успехом отстояли Сталинград, нанося удар за ударом».



И здесь, на заводе, тоже создавались так называемые «фронтовые бригады», которые выполняли план на 200%. Вера Васильевна Тихомирова, ветеран завода, вспоминала: «Станок, за которым я работала, был такой большой, что мальчишки подставляли мне под ноги 2 ящика. А детали, или, как мы их называли, «катки», такие тяжелые, что чуть поднимешь. Транспорта на заводе не хватало, и нам приходилось эти «катки» переносить на руках из одного цеха в другой, чтобы не было простоя. Зимой было тяжело. Особенно тем, у кого не было рукавиц — детали примерзали к рукам. Отдираешь деталь вместе с кожей. Кровь сочится. Но ничего, вымоешь руки в эмульсии или керосине, и все зажило».

Бригада Алексея Тихомирова (снарядный цех), одна из лучших на заводе. 1941 год. Фото из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Всю войну заводчане собирали для фронта теплые вещи, помогали ухаживать за ранеными, которые лечились в госпитале Зеленодольска, селили у себя эвакуированных.

Заводчане ухаживают за ранеными в эвакогоспитале, военные годы. Фото из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Людмила Губаева