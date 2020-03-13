Куклы и интеллектуальные картины: в Казани открылась выставка династии Худяковых

Новая экспозиция в ГСИ сочетает в себе цифровое и аналоговое искусство

Фото: Максим Платонов

12 марта в Галерее современного искусства открылась выставка Константина, Марины и Александры Худяковых «Световая и фарфоровая природа женщины». Уникальный проект первыми после москвичей увидели жители столицы Татарстана — как выяснилось, по большому блату.

Аналоговое vs цифровое

Привычному нам аналоговому искусству с некоторых пор приходится всерьез конкурировать с цифровым. У последнего ряд преимуществ: цифровые произведения легче хранить, чтобы его создавать, не нужно уметь писать, как Шишкин, к тому же оно трехмерное. Но спорить о том, что одно вытеснит другое, так же бессмысленно, как и утверждать, подобно героям фильма «Москва слезам не верит», что со временем телевидение вытеснит кино и театр. То, что классику никто не отменял, что она вечна и прекрасно соседствует с современностью, прекрасно иллюстрирует экспозиция московского художника и дизайнера, вице-президента и члена президиума Российской академии художеств Константина Худякова. Экспонируется в Казани он не впервые, однако на этот раз в едином пространстве ГСИ и в одном проекте присутствует также творчество его супруги Марины, художника и дизайнера, и дочери Александры, академика РАХ.

Проект был создан к 75-летию художника и впервые представлен публике в залах Академии художеств в январе — феврале этого года. Меньше чем через месяц передвижная выставка приехала в Казань.

— С директором Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалией Нургалеевой нас связывают давние дружеские связи. Я даже не представляю, что пришлось сделать, чтоб найти для нас «окошко» в плотном выставочном расписании ГСИ. Но это потрясающие залы! В них наша экспозиция заиграла иными красками, получила новое настроение. Уникальная техника позволила транслировать картины на стены залов, что гармонично дополнило наши работы, — поделился Худяков.

«Уникальная техника позволила транслировать картины на стены залов, что гармонично дополнило наши работы», — поделился Худяков

О чем молчит «Глаз ангела»?

Выставка включает в себя около 100 работ, на создание которых супруги Худяковы потратили полтора года, а их дочь Александра работала над куклами около 20 лет. При входе на экспозицию гостей сразу останавливает и завораживает «Глаз ангела» — стерео-лайт-панель, в центре которой вы видите себя как в зеркале. Причем глаз сначала закрыт, но по мере вашего приближения он открывается все шире. «Мы за вами наблюдаем», — как бы предупреждают художники. А может, они говорят «Зри в корень» или «Разуй глаза»? Каждый решает сам.

Вообще, Константин Худяков достаточно честен со своим зрителем. В одном из интервью он признался, что начал работать на компьютере, когда тот появился у него — в середине 90-х. И не только потому, что понял — за этой техникой будущее, но и просто потому что «чего уж там говорить, Шишкиным мне не стать». Так начали рождаться первые интеллектуальные картины. На вопрос же «Почему у вас так много картин с нумерацией: купальщица 1, 2, амазонка 1, 2, 3 и так далее?» Худяков признался, что фантазии не хватает озаглавливать каждую работу.

Понятно, что это шутка. Тем более что ряд картин настолько замысловат не только в плане изображений, но и названий, что перед зрителем открывается широкое поле для фантазии — «Не ждали. Три Богатыря», «День опричника» (по книге Сорокина). «Чем сложнее работа, тем больше времени у созерцающего ее потребуется, чтобы расшифровать смысл. И тем больше он вкладывает в картину собственных мыслей и чувств. Все это и обеспечивает произведениям искусства долгую жизнь».

Ряд картин настолько замысловат не только в плане изображений, но и названий, что перед зрителем открывается широкое поле для фантазии

В чем цифровая природа женщины?

Цифровая, она же световая природа — суть каждой женщины, уверен художник. Свет — это все, это жизнь, считает Константин Худяков. Видно, с каким уважением и любовью он отзывается о прекрасной половине человечества не только на словах, но и в своих работах: «Перламутровая природа женщины», «Гранатовая…», «Жемчужная…». Сравнение женщины с драгоценностью и светом — вот основная идея всего проекта. Вместе с тем художник утверждает, что все вокруг нас, да и мы сами — виртуальны. «Есть такое учение, и я его придерживаюсь. Вы все — гениальные создания Высшего разума. Что в этом мире реально? Любовь!». Именно поэтому он посвятил свои работы матери, супруге, своему идейному вдохновителю, и дочери. Однако на вопрос, называет ли перламутровой или жемчужной свою жену, он сначала затруднился ответить: «Когда-то называл…». А потом воскликнул: «Провокационный вопрос!»

«Собирая выставку, все принялись играть в куклы»

Александра Худякова занялась куклами совершенно неожиданно для своих родителей и преподавателей художественного вуза. Поэкспериментировав с разными видами пластика, она остановилась на классическом фарфоре. В сочетании с драгоценными тканями, бисером и стеклярусом руки мастера рождают образы Северного Возрождения, иного Возрождения, кукол в стиле рококо — «Клементину», «Фантасмагории красного единорога», «Бабочку» и «Сероглазого короля».



Небольшие куклы словно просятся на каминную полку в зале небольшого замка. Однако почти ростовые куклы, например «Гигантесса», представляющая целую композицию, больше тянет на собеседницу, умную и строгую, чем на простое украшение интерьера. Шарнирные же куклы в стиле хай-тек, также неожиданно выполненные из фарфора со специальным покрытием, молчаливо и скромно напоминают о красоте женского тела.



Александра Худякова, поэкспериментировав с разными видами пластика, остановилась на классическом фарфоре

— Когда я создаю новую куклу, я словно играю в нее. Более того, когда здесь, в Казани, мы начали собирать нашу выставку, сотрудники Галереи сами превратились в детей. Мы дружно начали играть, — улыбается Александра Худякова. Она рассказала, что знакома с казанскими кукольниками и в свой приезд намерена восстановить с ними связи. Тем более что прожить здесь намерена ближайший месяц, пока длится выставка. Она закроется 19 апреля и отправится сначала в Самару, потом во Владимир. Завершится показ проекта в залах РАХ в Москве.

На «Природу» — всей семьей

И в заключении — говоря о воспевании женской красоты, нельзя умолчать о сексуальности. Выставка буквально пропитана ею. Причем если на трехмерных изображениях представлены лишь части тела, то шарнирные куклы полностью обнажены. И здесь снова на первый план выходит мастерство художника. Сексуальность, поданная профессионально и эстетично, превращается в красоту. В ином случае она становится пошлостью. Интересно, что в Москве на открытие «Световой и фарфоровой природы женщины» посетители приходили семьями.

— 16 плюс — очень условное ограничение. Сюда можно приходить и с маленькими детьми, потому что, я уверена, их нужно учить на красивых, высоких образцах изобразительного искусства. Этот посыл авторов очевиден, — считает куратор выставки, первый заместитель президента Поволжской академии художеств Светлана Кузнецова.

1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов