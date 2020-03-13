Куклы и интеллектуальные картины: в Казани открылась выставка династии Худяковых
Новая экспозиция в ГСИ сочетает в себе цифровое и аналоговое искусство
12 марта в Галерее современного искусства открылась выставка Константина, Марины и Александры Худяковых «Световая и фарфоровая природа женщины». Уникальный проект первыми после москвичей увидели жители столицы Татарстана — как выяснилось, по большому блату.
Аналоговое vs цифровое
Привычному нам аналоговому искусству с некоторых пор приходится всерьез конкурировать с цифровым. У последнего ряд преимуществ: цифровые произведения легче хранить, чтобы его создавать, не нужно уметь писать, как Шишкин, к тому же оно трехмерное. Но спорить о том, что одно вытеснит другое, так же бессмысленно, как и утверждать, подобно героям фильма «Москва слезам не верит», что со временем телевидение вытеснит кино и театр. То, что классику никто не отменял, что она вечна и прекрасно соседствует с современностью, прекрасно иллюстрирует экспозиция московского художника и дизайнера, вице-президента и члена президиума Российской академии художеств Константина Худякова. Экспонируется в Казани он не впервые, однако на этот раз в едином пространстве ГСИ и в одном проекте присутствует также творчество его супруги Марины, художника и дизайнера, и дочери Александры, академика РАХ.
Проект был создан к 75-летию художника и впервые представлен публике в залах Академии художеств в январе — феврале этого года. Меньше чем через месяц передвижная выставка приехала в Казань.
— С директором Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалией Нургалеевой нас связывают давние дружеские связи. Я даже не представляю, что пришлось сделать, чтоб найти для нас «окошко» в плотном выставочном расписании ГСИ. Но это потрясающие залы! В них наша экспозиция заиграла иными красками, получила новое настроение. Уникальная техника позволила транслировать картины на стены залов, что гармонично дополнило наши работы, — поделился Худяков.
О чем молчит «Глаз ангела»?
Выставка включает в себя около 100 работ, на создание которых супруги Худяковы потратили полтора года, а их дочь Александра работала над куклами около 20 лет. При входе на экспозицию гостей сразу останавливает и завораживает «Глаз ангела» — стерео-лайт-панель, в центре которой вы видите себя как в зеркале. Причем глаз сначала закрыт, но по мере вашего приближения он открывается все шире. «Мы за вами наблюдаем», — как бы предупреждают художники. А может, они говорят «Зри в корень» или «Разуй глаза»? Каждый решает сам.
Вообще, Константин Худяков достаточно честен со своим зрителем. В одном из интервью он признался, что начал работать на компьютере, когда тот появился у него — в середине 90-х. И не только потому, что понял — за этой техникой будущее, но и просто потому что «чего уж там говорить, Шишкиным мне не стать». Так начали рождаться первые интеллектуальные картины. На вопрос же «Почему у вас так много картин с нумерацией: купальщица 1, 2, амазонка 1, 2, 3 и так далее?» Худяков признался, что фантазии не хватает озаглавливать каждую работу.
Понятно, что это шутка. Тем более что ряд картин настолько замысловат не только в плане изображений, но и названий, что перед зрителем открывается широкое поле для фантазии — «Не ждали. Три Богатыря», «День опричника» (по книге Сорокина). «Чем сложнее работа, тем больше времени у созерцающего ее потребуется, чтобы расшифровать смысл. И тем больше он вкладывает в картину собственных мыслей и чувств. Все это и обеспечивает произведениям искусства долгую жизнь».
В чем цифровая природа женщины?
Цифровая, она же световая природа — суть каждой женщины, уверен художник. Свет — это все, это жизнь, считает Константин Худяков. Видно, с каким уважением и любовью он отзывается о прекрасной половине человечества не только на словах, но и в своих работах: «Перламутровая природа женщины», «Гранатовая…», «Жемчужная…». Сравнение женщины с драгоценностью и светом — вот основная идея всего проекта. Вместе с тем художник утверждает, что все вокруг нас, да и мы сами — виртуальны. «Есть такое учение, и я его придерживаюсь. Вы все — гениальные создания Высшего разума. Что в этом мире реально? Любовь!». Именно поэтому он посвятил свои работы матери, супруге, своему идейному вдохновителю, и дочери. Однако на вопрос, называет ли перламутровой или жемчужной свою жену, он сначала затруднился ответить: «Когда-то называл…». А потом воскликнул: «Провокационный вопрос!»
«Собирая выставку, все принялись играть в куклы»
Александра Худякова занялась куклами совершенно неожиданно для своих родителей и преподавателей художественного вуза. Поэкспериментировав с разными видами пластика, она остановилась на классическом фарфоре. В сочетании с драгоценными тканями, бисером и стеклярусом руки мастера рождают образы Северного Возрождения, иного Возрождения, кукол в стиле рококо — «Клементину», «Фантасмагории красного единорога», «Бабочку» и «Сероглазого короля».
Небольшие куклы словно просятся на каминную полку в зале небольшого замка. Однако почти ростовые куклы, например «Гигантесса», представляющая целую композицию, больше тянет на собеседницу, умную и строгую, чем на простое украшение интерьера. Шарнирные же куклы в стиле хай-тек, также неожиданно выполненные из фарфора со специальным покрытием, молчаливо и скромно напоминают о красоте женского тела.
— Когда я создаю новую куклу, я словно играю в нее. Более того, когда здесь, в Казани, мы начали собирать нашу выставку, сотрудники Галереи сами превратились в детей. Мы дружно начали играть, — улыбается Александра Худякова. Она рассказала, что знакома с казанскими кукольниками и в свой приезд намерена восстановить с ними связи. Тем более что прожить здесь намерена ближайший месяц, пока длится выставка. Она закроется 19 апреля и отправится сначала в Самару, потом во Владимир. Завершится показ проекта в залах РАХ в Москве.
На «Природу» — всей семьей
И в заключении — говоря о воспевании женской красоты, нельзя умолчать о сексуальности. Выставка буквально пропитана ею. Причем если на трехмерных изображениях представлены лишь части тела, то шарнирные куклы полностью обнажены. И здесь снова на первый план выходит мастерство художника. Сексуальность, поданная профессионально и эстетично, превращается в красоту. В ином случае она становится пошлостью. Интересно, что в Москве на открытие «Световой и фарфоровой природы женщины» посетители приходили семьями.
— 16 плюс — очень условное ограничение. Сюда можно приходить и с маленькими детьми, потому что, я уверена, их нужно учить на красивых, высоких образцах изобразительного искусства. Этот посыл авторов очевиден, — считает куратор выставки, первый заместитель президента Поволжской академии художеств Светлана Кузнецова.
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