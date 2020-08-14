Казань советская и тайная жизнь цветов: в ГСИ открылась выставка Гайши Рахманкуловой
В Галерее современного искусства Казани собраны работы разных лет из частных коллекций, созданные первой профессиональной художницей Татарстана
13 августа в Галерее современного искусства открылась экспозиция Гайши Рахманкуловой «Радость на кончике кисти». Работы художницы, первой женщины-татарки, принятой в Союз художников ТАССР в трудном 1942 году, сегодня малоизвестны. Однако благодаря ее картинам, сохранившимся в частных коллекциях, и стараниям сотрудников Госмузея изобразительных искусств РТ нежные акварели и тщательно выписанные маслом пейзажи автора сегодня доступны ценителям живописи «со знаком качества».
«Художник должен быть всегда в форме»
Тот самый «знак качества», который в советские времена ставили на действительно надежные изделия, сегодня расставляет время. Так, последняя действительно крупная выставка Гайши Рахманкуловой была в 2013 году, и помнят о ней немногие, теперь солидная экспозиция расположилась на первом этаже ГСИ. Она включает несколько десятков работ художницы, созданных в разные годы. Галерею образов, видов, пейзажей можно назвать и путеводителем по Казани прошлых лет, и портретным вернисажем лиц казанцев — современников художницы, и цветочной оранжереей — цветы в творчестве Гайши Рахманкуловой занимали особое место.
— Художница сочетала в своем творчестве сразу несколько техник. Она писала акварелью живые, спонтанные образы. По мазкам чувствуется, что писала она очень быстро. На пейзажах ее всегда можно увидеть людей — улицы города или деревни никогда не бывают у Гайши Рахманкуловой пустыми. Посмотрите, как она легко, буквально в два-три мазка пишет фигуру человека, но даже по ним видно и чем занимается человек, и его характер. Вообще, главным в творчестве художницы всегда был человек. Ею написаны многочисленные портреты как известных татарских деятелей культуры и науки, так и безымянные образы, но они собирательны, в них проскальзывает столько знакомых черт. Мы назвали выставку «Радость на кончике кисти», руководствуясь словами самой художницы. Она считала, что художник всегда должен быть в форме, быть готовым написать и портрет и пейзаж, остро держать его на кончике кисти мастера, — рассказала куратор выставки кандидат искусствоведения Фарида Миннигулова.
«Была свободна, потому что писала для себя»
Выставка приурочена к 100-летию ТАССР и отражает лучшую часть творчества художницы — с 1950 по 1990 годы. В 1991 году 77-летней художницы не стало. Примечательно то, что творить ей пришлось в труднейшие годы засилья соцреализма, когда отклонение от линии партии, которая диктовала и сюжеты для картин художникам, каралось в лучшем случае забвением и отлучением от участия в выставках. Однако Гайша Рахманкулова не просто вошла в состав Союза художников республики, она сначала вошла в состав ревизионного совета организации, а потом и возглавляла его долгие годы. Кроме того, она стала первой представительницей Татарской АССР на всесоюзных выставках акварели в Москве. За свою жизнь она принимала участие в более чем 80 выставках. В 1975 году получила звание заслуженного художника республики, а спустя 10 лет — и народного.
Почему мы говорим, что время все расставляет на свои места? Видно, какие работы были сделаны по заказу, для галочки, а иногда даже и выживания. Однако, когда слетает наносное, видно, какие из работ настоящее. Так вот, у Гайши Рахманкуловой — они все таковые.
— Важно, что художница писала больше для себя, не прогибаясь. Пусть это и соцреализм, но мы видим и отголоски импрессионизма в ее работах, и национальное лоскутное шитье, своеобразный взгляд. Видно, что художница родилась и выросла в деревне. А свобода творчества в ней жила, думаю, от того, что изначально Рахманкулова была именно графиком. А художники-графики в то время были не очень на виду, соответственно и «надзор» за их творчеством особо не велся, — рассказала советник директора ГМИИ РТ, искусствовед Дина Ахметова.
Казань прошлых лет из окна мастерской на Большой Красной
Хочется добавить, что тонкими мягкими черточками в картинах сквозит женственность. Это и те чуть заметные мазки — всего одним взмахом кисти выписана шляпка на маленькой прохожей посреди большой мостовой, — художница в качестве натуры часто использовала виды, которые открывались с пятого этажа ее мастерской в доме на Большой Красной. Это и тончайшие усы кошки, сидящей на пестром домотканом половичке среди избы на картине «Татарский интерьер». Очень много внимания уделяется деталям — и в этом ценность.
— Мне удалось с ней пообщаться. Она была очень живой, очень конкретной. В каждом приходящем к ней человеке она видела прежде всего модель. Собственно, ее и интересовал человек во всех его ипостасях. Обратите внимание на портреты — как сочно, с какой любовью они написаны, — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.
Интересно пройти по выставке, чтобы увидеть Казань советских времен. Сопоставить, какой была и стала площадь Свободы, угадать по углу старинного красного здания вокзала, что перед нами на полотне — Привокзальная площадь, а вот по Карла Маркса идут колонны демонстрантов на Первомай. На картине «На Волге» можно вспомнить, как и где ходили паромы, пока еще не были перекинуты мосты…
И — цветы. Кажется, Рахманкулова всерьез влюблена в них, каждому букету она придумывает историю — в окружении, освещении, расположенных рядом предметах. Можно почувствовать аромат черемухи или сирени в раскидистых акварельных букетах, увидеть, как распускаются «Пионы в синем» или предположить, откуда взялись «Сумерки. Георгины цветут».
«Ни за что не буду художником!»
Однако подтверждением того, что всего женщина добилась благодаря таланту, стала ее биография. Родилась Рахманкулова в Башкирии, в деревне Кармаскалы. Однако род ее до революции был знатным. Дед Рахманкул был купцом, на мукомольном заводе которого первым в округе появилось электрическое освещение.
К выбору профессии будущая художница также подошла осознанно, она поступила в Казанское художественное училище только в 1936 году, когда ей было почти 23 года. До этого работала учетчицей на заводе, а ее первыми художественными работами впоследствии были лозунги на призывных пунктах и заводах, она оформляла колхозные избы-читальни, делала портретные зарисовки тружеников тыла. Все это и привело к включению ее в Союз художников именно в военные годы, через год после окончания училища. Кстати, поступать она в него решилась не сразу. Более того, съездив юной девушкой в Москву и ужаснувшись там оформлению улиц гигантскими статуями из картона рабочего и колхозницы в 1930-м, она решила, что искусство в стране умерло, художницей она быть не хочет. Из Москвы она вернулась уже в Казань, куда переехали ее родители. Лишь шесть лет спустя Гайша Рахманкулова изменила свое мнения и все же решилась стать профессиональной художницей, поступив учиться.
Лестный отзыв Урманче
Акварелью очень трудно писать портреты. Однако художнице это удавалось вполне. О ее персональной выставке в 70-е годы прошлого века Баки Урманче написал, что казанская школа вряд ли могла дать художнице ту основу, на которой она могла бы создавать такие потрясающие работы. Весь секрет — постоянное самосовершенствование.
Благодаря стараниям дочери художницы, Асии Рахманкуловой, был составлен каталог-альбом. В наследство нам оставлено более двух тысяч работ и память о человеке, который так любил жизнь, цветы, людей и свой город. Художница была уверена, что «радость должна возникать просто оттого, что ты живешь и способна что-то создать, и ни с каким богатством, ни с какими материальными приобретениями не связана».
Выставка открылась как раз вовремя — лето еще не ушло, а осенние дожди начали о себе напоминать. Однако если хочется немного ощутить радость или поднять себе настроение — самое время посетить экспозицию «Радость на кончике кисти». Она будет работать до 4 октября.
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