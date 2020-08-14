Казань советская и тайная жизнь цветов: в ГСИ открылась выставка Гайши Рахманкуловой

В Галерее современного искусства Казани собраны работы разных лет из частных коллекций, созданные первой профессиональной художницей Татарстана

Фото: Илья Репин

13 августа в Галерее современного искусства открылась экспозиция Гайши Рахманкуловой «Радость на кончике кисти». Работы художницы, первой женщины-татарки, принятой в Союз художников ТАССР в трудном 1942 году, сегодня малоизвестны. Однако благодаря ее картинам, сохранившимся в частных коллекциях, и стараниям сотрудников Госмузея изобразительных искусств РТ нежные акварели и тщательно выписанные маслом пейзажи автора сегодня доступны ценителям живописи «со знаком качества».

«Художник должен быть всегда в форме»

Тот самый «знак качества», который в советские времена ставили на действительно надежные изделия, сегодня расставляет время. Так, последняя действительно крупная выставка Гайши Рахманкуловой была в 2013 году, и помнят о ней немногие, теперь солидная экспозиция расположилась на первом этаже ГСИ. Она включает несколько десятков работ художницы, созданных в разные годы. Галерею образов, видов, пейзажей можно назвать и путеводителем по Казани прошлых лет, и портретным вернисажем лиц казанцев — современников художницы, и цветочной оранжереей — цветы в творчестве Гайши Рахманкуловой занимали особое место.

— Художница сочетала в своем творчестве сразу несколько техник. Она писала акварелью живые, спонтанные образы. По мазкам чувствуется, что писала она очень быстро. На пейзажах ее всегда можно увидеть людей — улицы города или деревни никогда не бывают у Гайши Рахманкуловой пустыми. Посмотрите, как она легко, буквально в два-три мазка пишет фигуру человека, но даже по ним видно и чем занимается человек, и его характер. Вообще, главным в творчестве художницы всегда был человек. Ею написаны многочисленные портреты как известных татарских деятелей культуры и науки, так и безымянные образы, но они собирательны, в них проскальзывает столько знакомых черт. Мы назвали выставку «Радость на кончике кисти», руководствуясь словами самой художницы. Она считала, что художник всегда должен быть в форме, быть готовым написать и портрет и пейзаж, остро держать его на кончике кисти мастера, — рассказала куратор выставки кандидат искусствоведения Фарида Миннигулова.

«Она считала, что художник всегда должен быть в форме, быть готовым написать и портрет и пейзаж, остро держать его на кончике кисти мастера», — рассказала куратор выставки кандидат искусствоведения Фарида Миннигулова

«Была свободна, потому что писала для себя»

Выставка приурочена к 100-летию ТАССР и отражает лучшую часть творчества художницы — с 1950 по 1990 годы. В 1991 году 77-летней художницы не стало. Примечательно то, что творить ей пришлось в труднейшие годы засилья соцреализма, когда отклонение от линии партии, которая диктовала и сюжеты для картин художникам, каралось в лучшем случае забвением и отлучением от участия в выставках. Однако Гайша Рахманкулова не просто вошла в состав Союза художников республики, она сначала вошла в состав ревизионного совета организации, а потом и возглавляла его долгие годы. Кроме того, она стала первой представительницей Татарской АССР на всесоюзных выставках акварели в Москве. За свою жизнь она принимала участие в более чем 80 выставках. В 1975 году получила звание заслуженного художника республики, а спустя 10 лет — и народного.

Почему мы говорим, что время все расставляет на свои места? Видно, какие работы были сделаны по заказу, для галочки, а иногда даже и выживания. Однако, когда слетает наносное, видно, какие из работ настоящее. Так вот, у Гайши Рахманкуловой — они все таковые.

— Важно, что художница писала больше для себя, не прогибаясь. Пусть это и соцреализм, но мы видим и отголоски импрессионизма в ее работах, и национальное лоскутное шитье, своеобразный взгляд. Видно, что художница родилась и выросла в деревне. А свобода творчества в ней жила, думаю, от того, что изначально Рахманкулова была именно графиком. А художники-графики в то время были не очень на виду, соответственно и «надзор» за их творчеством особо не велся, — рассказала советник директора ГМИИ РТ, искусствовед Дина Ахметова.

Выставка приурочена к 100-летию ТАССР и отражает лучшую часть творчества художницы — с 1950 по 1990 годы

Казань прошлых лет из окна мастерской на Большой Красной

Хочется добавить, что тонкими мягкими черточками в картинах сквозит женственность. Это и те чуть заметные мазки — всего одним взмахом кисти выписана шляпка на маленькой прохожей посреди большой мостовой, — художница в качестве натуры часто использовала виды, которые открывались с пятого этажа ее мастерской в доме на Большой Красной. Это и тончайшие усы кошки, сидящей на пестром домотканом половичке среди избы на картине «Татарский интерьер». Очень много внимания уделяется деталям — и в этом ценность.

— Мне удалось с ней пообщаться. Она была очень живой, очень конкретной. В каждом приходящем к ней человеке она видела прежде всего модель. Собственно, ее и интересовал человек во всех его ипостасях. Обратите внимание на портреты — как сочно, с какой любовью они написаны, — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Интересно пройти по выставке, чтобы увидеть Казань советских времен. Сопоставить, какой была и стала площадь Свободы, угадать по углу старинного красного здания вокзала, что перед нами на полотне — Привокзальная площадь, а вот по Карла Маркса идут колонны демонстрантов на Первомай. На картине «На Волге» можно вспомнить, как и где ходили паромы, пока еще не были перекинуты мосты…



И — цветы. Кажется, Рахманкулова всерьез влюблена в них, каждому букету она придумывает историю — в окружении, освещении, расположенных рядом предметах. Можно почувствовать аромат черемухи или сирени в раскидистых акварельных букетах, увидеть, как распускаются «Пионы в синем» или предположить, откуда взялись «Сумерки. Георгины цветут».

«Обратите внимание на портреты — как сочно, с какой любовью они написаны», — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

«Ни за что не буду художником!»

Однако подтверждением того, что всего женщина добилась благодаря таланту, стала ее биография. Родилась Рахманкулова в Башкирии, в деревне Кармаскалы. Однако род ее до революции был знатным. Дед Рахманкул был купцом, на мукомольном заводе которого первым в округе появилось электрическое освещение.



К выбору профессии будущая художница также подошла осознанно, она поступила в Казанское художественное училище только в 1936 году, когда ей было почти 23 года. До этого работала учетчицей на заводе, а ее первыми художественными работами впоследствии были лозунги на призывных пунктах и заводах, она оформляла колхозные избы-читальни, делала портретные зарисовки тружеников тыла. Все это и привело к включению ее в Союз художников именно в военные годы, через год после окончания училища. Кстати, поступать она в него решилась не сразу. Более того, съездив юной девушкой в Москву и ужаснувшись там оформлению улиц гигантскими статуями из картона рабочего и колхозницы в 1930-м, она решила, что искусство в стране умерло, художницей она быть не хочет. Из Москвы она вернулась уже в Казань, куда переехали ее родители. Лишь шесть лет спустя Гайша Рахманкулова изменила свое мнения и все же решилась стать профессиональной художницей, поступив учиться.

Если хочется немного ощутить радость или поднять себе настроение — самое время посетить экспозицию «Радость на кончике кисти». Она будет работать до 4 октября

Лестный отзыв Урманче

Акварелью очень трудно писать портреты. Однако художнице это удавалось вполне. О ее персональной выставке в 70-е годы прошлого века Баки Урманче написал, что казанская школа вряд ли могла дать художнице ту основу, на которой она могла бы создавать такие потрясающие работы. Весь секрет — постоянное самосовершенствование.

Благодаря стараниям дочери художницы, Асии Рахманкуловой, был составлен каталог-альбом. В наследство нам оставлено более двух тысяч работ и память о человеке, который так любил жизнь, цветы, людей и свой город. Художница была уверена, что «радость должна возникать просто оттого, что ты живешь и способна что-то создать, и ни с каким богатством, ни с какими материальными приобретениями не связана».

Выставка открылась как раз вовремя — лето еще не ушло, а осенние дожди начали о себе напоминать. Однако если хочется немного ощутить радость или поднять себе настроение — самое время посетить экспозицию «Радость на кончике кисти». Она будет работать до 4 октября.

1 / 26 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин