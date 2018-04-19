Впервые увидели свет: грамота от Грозного, автобиография Джалиля и предсмертное фото Тукая

В честь 100-летия службы Госархив РТ достал из сейфов уникальные документы и представил казанцам

К 100-летию службы татарстанский Госархив выставил уникальные документы, которые впервые увидели свет. В частности, это жалованные грамоты Свияжскому монастырю, автобиография Мусы Джалиля, фотография Габдуллы Тукая за день до смерти и другие. Все это уже оцифровано, но для большей части архива такая работа только предстоит. «Реальное время» на конференции «От пергамена к цифре» узнало, какие сложности есть при хранении информации и сколько лет может прослужить пленка с архивными данными.

На оцифровку средней карты — в среднем три минуты

Сохранить в цифре любой архивный документ можно в среднем за три—пять минут. Несмотря на кажущуюся простоту, оцифровка отнимает у архивистов массу времени. Бывает, что перед сохранением над бумагой работают реставраторы, чтобы качество электронной версии было на самом высоком уровне. Но частью реликвий, что уже оцифрованы, Госархив Татарстана поделился с публикой впервые и представил их оригиналы на конференции «От пергамена к цифре».

На стендах IT-парка, где открылась конференция, представили уникальные документы из двух реестров: федерального и регионального. К первому списку относятся жалованные грамоты Свияжскому монастырю. Один из наиболее ранних документов — от 16 мая 1555 года выдан от имени Ивана IV Грозного архимандриту Свияжского Богородицкого монастыря. Документ передан как раз в год основания монастыря. Заручившись им, архимандрит Герман мог судить людей, которые жили в монастыре. Примечательно, что подпись царя сделана почерком, который отличается от остального текста. Этот полученный судебный иммунитет потом подтвердили цари Федор Иванович и Борис Федорович, записи об этом есть на обороте грамоты.

— Отсканированные варианты есть на сайте, а оригиналы хранятся в архиве, в сейфе, в специальных условиях. Так их вывезли в первый раз, — рассказал ведущий архивист отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива РТ Владислав Лыков.

На сайте Госархива можно ознакомиться с оцифрованными версиями, и каждый желающий может в любое время познакомиться с документами, при этом не нанеся им никакого вреда. Фото arhiv.tatarstan.ru



Также впервые свет увидела автобиография Мусы Джалиля, которую он самолично написал перед назначением на должность ответственного секретаря правления Союза советских писателей ТАССР. Среди уникальных российских документов также есть грамота середины XVI века, карта начала XIX века. В реестре татарстанских фолиантов хранится карта ТАССР 1920 года, фотография Тукая за день до его смерти, письмо Мулланура Вахитова. Обидно, что вживую увидеть исторические документы можно было только в рамках конференции, сразу по окончании форума их увезли. Однако на сайте Госархива можно ознакомиться с оцифрованными версиями, и каждый желающий может в любое время познакомиться с документами, при этом не нанеся им никакого вреда.

— Например, на оцифровку одной карты среднего размера в среднем уходит три минуты. Представленные документы оцифровали за последние три года. Сейчас есть новое немецкое оборудование, которое делает очень качественные сканы, — рассказал заведующий лабораторией копирования, реставрации и переплета документов Госархива РТ Шамиль Шарафутдинов.

Новое оборудование привезли больше полугода назад, до этого приходилось работать на планетарных сканерах. Они могли сканировать только в затемненном помещении, иначе оставались блики. Новая техника не предъявляет таких требований, сканировать можно в любых условиях.

— Широкоформатный сканер есть в Москве, в архиве Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, например. Такое оборудование есть только в крупных федеральных архивах, в региональных почти нет, — пояснил Шамиль Шарафутдинов.

Оцифровка архивных документов в Национальном архиве РТ. 2012 г. Фото arhiv.tatarstan.ru



Оцифровка особо важных документов

Менеджер по работе с клиентами компании Argentum Digital Павел Беляев отметил, что есть разные виды сканеров, в том числе и по стоимости. Пленочный сканер может стоить 6—7 млн рублей, широкоформатный сканер — порядка 30 млн рублей. Оборудование этой марки представлено в Госархиве РТ. Пленочный сканер предназначен для сканирования страхового фонда. Его начали создавать в 1960-е годы для метрических книг. Последние фотографировали на пленку, чтобы как можно лучше сохранить документы. Сейчас пришло время для сканирования пленки.

— В неделю оцифровывается около 100 тысяч кадров. Срок гарантии, который устанавливает производитель, — до 500 лет, — отметил Шамиль Шарафутдинов.

По его словам, еще предстоит большой объем оцифровки. Сейчас в первую очередь идет работа над особо ценными документами XIX — начала XX века, а именно метрическими книгами — как мусульманскими, так и православными. «К генеалогии сейчас большой всплеск интереса. Поэтому и создаем электронные версии, чтобы документы не трепали в читальных залах», — уточнил эксперт. Со временем заходить в электронный архив можно будет из дома.

Казань — среди лидеров по судам

На конференции «От пергамена к цифре» в первую очередь говорили о цифровых вызовах, которые стоят не только перед архивами, но и перед всем документооборотом. Казань отметилась успехами в электронной подаче исковых заявлений в суды.

— С 1 января 2017 года существует сервис подачи документов в суды в электронном виде. Востребованность сервиса огромная. Если в начале 2017 года было 44 тысячи таких обращений, то каждый квартал значения росли на 30—40%. В итоге, по данным за первый квартал 2018 года, исков в электронном виде подали в три раза больше, чем за это же время год назад. Всего в этом году показатель доходит до 130 тысяч, — рассказал заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ Виктор Агеев.

На конференции «От пергамена к цифре» в первую очередь говорили о цифровых вызовах, которые стоят не только перед архивами, но и перед всем документооборотом. Фото Рустема Кадырова / president.tatar.ru



На первом месте в стране — Московский областной суд с 1343 исками в электронном виде, следом за ним — Советский суд Казани с 1268. Кировский районный суд Екатеринбурга идет с большим отставанием с 856 исками. Всего в федеральные суды Татарстана за первый квартал этого года было подано 14,5 тысячи исков в электронном виде, из них 1142 — в Верховный суд РТ.

— Здесь, в Советском районе Казани, получается, наиболее активные люди живут. Что касается процентного соотношения электронных и обычных исков, то пока оно небольшое. Но по темпам роста видите, что значения увеличиваются каждый месяц. К концу прошлого года было в пределах 230 тысяч подобных обращений в электронном виде, а сейчас уже за первый квартал 130 тысяч. К концу года точно под 400 тысяч будет, — прокомментировал «Реальному времени» динамику электронных обращений Виктор Агеев.

Для хранения цифровых версий документов на федеральном уровне принято важное решение.

— Председателем правительства РФ принято решение по проектированию и строительству в Обнинске современного архивного комплекса. Там будет не только традиционное хранение документов, это понятно, но и дата-центр с защищенными каналами для хранения системы электронного документооборота администрации президента, правительства РФ и других госорганов, — заявил на конференции руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов признался, что является большим поклонником и пользователем архивных дел.

— Архивные документы — стратегический ресурс, мы в республике обращаем на него большое внимание, чтобы бесценные архивные материалы были доступны, — сказал Рустам Минниханов.