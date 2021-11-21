5 инсайтов развития науки Татарстана
Что помогает развиваться вузовским научным центрам Татарстана, а что мешает?
После того как стали известны результаты участия вузов Татарстана в программе «Приоритет-2030», у руководства республики появилось желание провести аудит местных вузов. В середине ноября процесс начался и принес несколько инсайтов о том, как обстоят дела с наукой в вузах Татарстана. По данным мониторинга эффективности высшего образования, в республике работают 28 вузов и филиалов федеральных организаций высшего образования, в которых в основном изучают инженерные науки и науки об обществе. Что мешает вузам Татарстана показывать более высокие результаты и в чем состоят их сильные стороны, кратко описывает Анна Свирина, проректор Университета управления ТИСБИ, в своей авторской колонке для «Реального времени».
- 1. Фокус на прикладных исследованиях
Плюс: научные разработки вузов нашей республики в основной массе носят прикладной характер. Даже в сферах, где традиционно преобладают теоретические исследования, коллеги показали достаточно много прикладных наработок. И наоборот: даже за прикладными результатами мы увидели некоторое количество фундаментальных исследований. Организаторы стратегической сессии увидели это не только по собранным данным, но и по мировым картам науки.
Минус: кажется, нужно совсем немного, чтобы занять устойчивую позицию в мировой науке. Осталось только научиться транслировать свои прикладные наработки за пределы вузовских башен из слоновой кости, но с этим и связаны основные проблемы. В российской практике переход от производства десяти единиц продукции до десяти тысяч проблематичен даже для компаний полного цикла. Что уж говорить про вузовские лаборатории...
- 2. Очень широкий спектр исследований
Плюс: не секрет, что многие исследования сотрудники вузов в последние десятилетия вели в инициативном порядке либо присоединялись к временным творческим коллективам. В результате сегодня мы наблюдаем очень широкий спектр исследований, проведенных совместно с соотечественниками и зарубежными коллегами. С одной стороны, это хорошо: есть хороший задел для продолжения научных разработок.
Минус: такая разрозненность мешает сформировать межвузовские консорциумы, на создание которых явно нацелены федеральные власти. Кажется, что одним из выводов по результатам программы «5-100» стала необходимость интегрировать усилия университетов, работающих в смежной тематике, но сложившаяся ситуация может оказаться тормозом на этом пути. Все слишком разрозненно и раздроблено.
- 3. Мы не видим друг друга
Минус: хотя Казань, в которой больше 25 вузов, — явно университетский город, представители вузовского сообщества не так много знают друг о друге. Несмотря на то, что ученые и преподаватели часто подписаны друг на друга в социальных сетях, встречаются на конференциях и ведут совместные исследования, они зачастую не знакомы с интересными направлениями работы коллег. Об исследованиях, которые ведут всего в нескольких километрах от тебя, могут знать в крупнейших мировых научных центрах, но они пройдут мимо тебя. Погружение в контекст коллег объясняет, почему в наш город с удовольствием едут студенты.
- 4. Образование становится ближе к науке
Плюс: заданная еще в 2012 году министром образования и науки Ливановым траектория на сближение образования и науки в университетах дала определенный эффект: как и во всем мире, преподаватели чаще всего интересуются тематиками, которые преподают. Сфера их научных интересов совпадает с преподавательской. Сравнение структуры публикаций за 2012 и 2021 годы полностью это подтверждает — увеличилось количество публикаций в предметных областях, которые раньше были непопулярны. Благодаря этому у студентов становится больше возможностей встретиться с современными научными разработками в выбранном университете.
Минус: Для ученых преподавание студентам может стать дополнительной нагрузкой.
- 5. Государственный = негосударственный?
Плюс: грань между государственными и негосударственными вузами почти исчезла. Политика жесткого регулирования высшего образования и науки, которая проводилась в последние годы, привела к тому, что действующие сегодня государственные и негосударственные университеты отличаются, как правило, только профилем и размером. Так, государственные университеты больше, в них больше направлений подготовки, больше иностранных студентов. А если говорить о качестве преподавания, то оно фактически унифицировалось в обоих типах вузов.
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