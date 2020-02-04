Турция готова продвигать башкирский мед на мировом рынке

Пойдет ли Уфа на «медовую» сделку с Анкарой?

Башкирский мед, воспетый Юрием Шевчуком еще в 1983 году, выйдет на международный рынок. Тонны полезного продукта, давно ставшего визитной карточкой Башкирии, готова поставлять в разные страны Анкара. Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан сообщил «Реальному времени», что вышел с этим предложением к Уфе. Для чего туркам понадобился этот продукт с пасек Южного Урала и что это даст региону, разбирался корреспондент нашего издания.

Медовое предложение

Во время своей поездки в Уфу генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан, а также чрезвычайный и полномочный посол Мехмет Самсар встретились с главой Башкортостана Радием Хабировым и представителями регионального бизнес-сообщества.

Как рассказал Эрикан в интервью «Реальному времени» по возвращении из столицы Башкирии, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере производства халяль-продукции и продвижения башкирского меда на мировом рынке.

— Очень важна сертификация продукции для продвижения на мировом рынке, требуются частные лаборатории. Пока в Башкирии таких лабораторий нет. Мы могли бы помочь их создать и обучить сотрудников, — назвал генконсул один из вариантов взаимодействия.

Турция является одним из крупнейших экспортеров этого продукта, у Анкары налажены многолетние контакты в разных уголках мира.

«Башкирский мед действительно отличается от других видов меда, которые я пробовал ранее, неслучайно он входит в рацион космонавтов на МКС», — добавил Эрикан. Фото Максима Платонова

— Все видят, что башкирский мед хорош, но он не может продвинуться на мировом рынке, — отметил Исмет Эрикан. — А у нас в этом отношении большой опыт, поскольку Турция — один из крупнейших мировых экспортеров меда, поэтому мы могли бы вместе работать в этом направлении. Башкирия располагает условиями для пчеловодства. Нужно просто информировать мировое сообщество об этом.

К слову, генконсул и посол вернулись из Уфы с полными банками этого сладкого лакомства. Судя по всему, они намерены наладить поставки «башкирского сувенира» к себе на родину.

— Башкирский мед действительно отличается от других видов меда, которые я пробовал ранее, неслучайно он входит в рацион космонавтов на МКС, — добавил Эрикан. — Надеюсь, когда я уеду домой, к этому времени работа в этом направлении будет активно развиваться и в Турции можно будет купить башкирский мед.

Кроме того, по словам нашего собеседника, выбор Уфы в качестве площадки Конгресса «Апимондия-2021» — в немалой степени заслуга Турции. В частности, турецкие члены Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций проголосовали за проведение отраслевого международного форума именно в башкирской столице, когда встреча проходила в Стамбуле в 2017 году. До этого Россия (вернее, тогда был Советский Союз) принимала «Апимондию» в далеком 1971 году в Москве.

Главное — выгодные условия

Остается неясным, как к такому варианту сотрудничества отнеслись в окружении Радия Хабирова. Но эксперты смотрят на такое предложение с оптимизмом.

Так, экономист Рустем Шайахметов отмечает, что турки — хорошие операторы этого продукта: у них есть доверие, партнеры, налажена инфраструктура, построены коммуникации.

— Понимая, что башкирский мед имеет хорошие перспективы, они решили на нем заработать, что хорошо для всех. Они будут у нас покупать мед и продавать его в США, Китае, Европе. У нас в Башкирии нет инфраструктуры, нет наших представителей в Европе, Америке. Или мы эту инфраструктуру должны сами строить, или мы просто доверимся турецким компаниям. Когда будут наращены объемы (если проект реализуется), то у производителя меда будут средства, чтоб самим идти на эти рынки. Выиграют от этого все, — комментирует «Реальному времени» эксперт.

Он обратил внимание на необходимость сертификации в соответствии с требованиями стран-импортеров. Эту работу смогут произвести турки, за нее они получат деньги.

— Главное, чтоб были выгодные условия, — продолжает Шайахметов. — Потенциал к увеличению производства меда у нас высок и нам есть куда расти. С другой стороны, очень жесткие требования надо выполнять. Это повысит качество меда. И у региона появится дополнительный инструмент продвижения своего товара. Повысится спрос, конкуренция, значит, увеличится производство — появятся новые рабочие места.

По его мнению, своего покупателя за рубежом найдет не только привычный нам пасечный мед, но и бортевой. Такой «дикий» мед считается наиболее ценным, поскольку отличается вкусовыми качествами и полезными свойствами.

Прорвать блокаду

Как рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Башкирии Алмаз Галимов, небольшой экспорт меда все же идет.

— На днях была достигнута договоренность о поставках меда в государственные учреждения Вьетнама. Предварительная сумма сделки — 10 млн рублей. Мед будет продавать Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (БНИЦ), — сообщил «Реальному времени» Галимов.

Также небольшие партии (по 5—6 тонн) поставляются в Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

— ОАЭ предпочитают работать с мусульманскими странами, регионами — и Башкирия им вполне подходит, — объясняет представитель Минсельхоза РБ.



В 2019 году башкирские пчелы наготовили 11,74 тыс. тонн валового меда. Фото Тимура Рахматуллина

Вместе с тем, по словам самих производителей, Турция практически не пускает чужой мед на свою территорию, пробиться на ее рынок весьма непросто. Поэтому предложение официального представителя Анкары может прорвать эту блокаду.

Ежегодно в Башкирии производят 11,5—2 тыс. тонн валового меда. Так, в 2019 году башкирские пчелы наготовили 11,74 тыс. тонн валового меда. При этом почти половина продукта остается самим пчелам на зимовку. И только 5,5 тыс. тонн — собственно товарный мед, который идет на стол или в кондитерку. Такие данные «Реальному времени» озвучили в пресс-службе Минсельхоза РБ.

При этом Шайахметов уверен, что реальные цифры значительно выше, поскольку фиксировать объемы, которые производят частники, не зарегистрированные как ИП, ООО, КФХ или самозанятые, весьма нелегко.

На сегодняшний день большие объемы меда в республике, по словам Галимова, дают компании «Башкирские пасеки» (Сергей Мулюков), БНИЦ по пчеловодству и апитерапии (Амир Ишемгулов), предприниматели Рустем Резбаев, Ришат Гареев и другие.

Следует отметить, что региональные производители этого полезного продукта долгое время не могли использовать бренд «башкирский мед». До 2017 года таким монопольным правом обладал БНИЦ по пчеловодству и апитерапии. Ранее это учреждение запрещало (в том числе и через суды) использовать марку другим производителям меда, поскольку запатентовало это словосочетание еще в 2005 году.

Следует отметить, что региональные производители этого полезного продукта долгое время не могли использовать бренд «башкирский мед». Фото ufacity.info

Зато в марте 2017 года такое право на использование наименования места происхождения товара (НМПТ) получило ООО «Башкирский мед», аффилированное с компанией «Башкирские пасеки». Вскоре так маркировать свой продукт стало ООО Торговый дом «Башкирский мед» и другие производители и поставщики.