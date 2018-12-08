Скандалы недели: Миллиардер для ИТ-парка, новая жертва Бастрыкина и пиррова победа Хабирова

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе татарстанцев потрясла трагическая смерть одного из жителей Иннополиса. Произошедшее не на шутку напугало население «города будущего», в котором до сих пор нет своей бригады скорой помощи. Также активно обсуждалось появление в Казани нового долгостроя — ЖК «Мелодия», перезагрузка «Туган Авылым», запуск в РТ проекта отслеживания негативных высказываний в соцсетях и целый ряд громких уголовных дел. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Трагедия в Иннополисе и уход из жизни писателя Андрея Битова

На уходящей неделе жителей Иннополиса потрясла гибель 35-летнего специалиста Дениса Хлякина. 1 декабря преподавателю стало плохо. По словам очевидцев, неотложка полчаса добиралась из Верхнего Услона — своей бригады в городе нет. У мужчины упало давление, и после укола кофеина ему вроде стало лучше, но ненадолго. При повторном приступе с резкой болью скорая увезла Дениса в Верхнеуслонскую ЦРБ, хотя его супруга просила отвезти мужа в Казань. В районной клинике не смогли сделать УЗИ, и тогда пациента увезли в седьмую казанскую больницу. Здесь молодой человек скончался.

В Минздраве РТ провели проверку и заверили, что шансов выжить у молодого преподавателя не было изначально — у него произошел разрыв аневризмы брюшной аорты. Тем не менее семья покойного и коллеги настаивают, что городу высоких технологий нужна собственная неотложка. В Министерстве здравоохранения заверили — скоро в городе появится филиал Казанской станции скорой помощи. Подробности трагедии вы можете узнать здесь.

Также в понедельник в Бауманской больнице Москвы из-за проблем с сердцем ушел из жизни писатель Андрей Битов, которого считают основоположником постмодернизма в русской литературе. Андрею Георгиевичу был 81 год. «Реальное время» вспоминало писателя.

В Казани бьют тревогу дольщики ЖК «Мелодия», возводящегося на улице Габишева. Фото Гуландам Фатхуллиной

Дольщики ЖК «Мелодия», продажа «золотого островка» в Казани и земельный скандал в Лаишево

В Казани бьют тревогу дольщики ЖК «Мелодия», возводящегося на улице Габишева. По их словам, строительство идет очень медленными темпами уже с марта, а застройщик, ГК «Стандартстрой», объясняет переносы сроков «кидаловом» от подрядчика. Тем временем прокуратура Казани проверяет, законно ли использовались деньги дольщиков.

Также на этой неделе стало известно о том, что последний свободный участок для комплексной жилой застройки вблизи центра Казани будет продан до конца года. Московская компания «Инвест-Девелопмент», контролируемая болгарскими экс-инвесторами Международного аэропорта «Казань», намерена избавиться от актива и продать 9 га на улице Патриса Лумумбы. Утвержденная цена — «не менее 990 млн рублей». Правда, болгарские «друзья» изо всех сил маскируют предстоящую сделку, считая преждевременным раскрывать имя будущего обладателя «золотого островка». Казанские застройщики же склоняются к тому, что наиболее вероятным претендентом на него может быть либо московская ГК «ПИК», либо структура «Связьинвестнефтехима» — у обеих есть свободный миллиард, чтобы быстро расплатиться с братьями-славянами.

Еще одна громкая «земельная история» произошла в Лаишевском районе республики. Минэкологии РТ решило провести расчистку и углубление притока реки Меши в районе села Бима, однако от подтопления жители старинного села никогда не страдали, зато большая вода по весне может грозить новому коттеджному поселку «Бима», который строят в 18 метрах от берега ручья. Интересна история поселка — раньше это были земли сельхозназначения, которые при печально известном экс-главе района Тимофееве были проданы за копейки. Более 300 га оказались у юриста Николая Парфирьева. Часть земель он перевел под ИЖС, часть, вероятно, ждет своего часа, так как по назначению не используется. За это лендлорда хочет наказать Россельхзознадзор, но не может поймать. В ситуации на уходящей неделе разбиралось наше издание.

Собственники «Туган Авылым» намерены расширить комплекс и разрабатывают генеральный план развития территории. Фото travel-picture.ru



Перезагрузка «Туган Авылым»

Собственники «Туган Авылым» намерены расширить комплекс и разрабатывают генеральный план развития территории. Вместо парковки там вырастет отель. Кстати, идея с гостиницей оказалась не нова — ее обсуждали еще предыдущие владельцы объекта, однако так и не реализовали. Отметим, что всех подробностей в Bulatov Group пока не раскрывают и по всем изменениям советуются с экспертами ТРО ВООПИиК. Когда начнется реконструкция комплекса, тоже еще не решено: «Это же вопрос сначала концепции, потом архитектурного [плана], потом разрешения на строительство. Сроков нет пока», — дал комментарий руководитель Bulatov Group Айдар Булатов.

При этом не все городские архитекторы приветствуют «перезагрузку» ресторана. К примеру, Сергей Саначин говорит, что никогда не приветствовал появление «деревни», называя ее чужеродным пятном на теле Казани, но сейчас, по его мнению, менять уже ничего не стоит: «Просто минимальными, пусть и суперпрофессиональными усилиями что-то поправить невозможно, потому что там совершенно другой дух, другая атмосфера. Я считаю, что трогать ничего теперь уже не надо. Надо было задумываться об этом тогда, когда все это «сажали». А сейчас, мне кажется, надо все оставить так, как оно есть — как явление в градостроительстве, архитектуре, вкусовщине», — высказался эксперт.

Подпольный бизнес на мигрантах, смертельный наезд в Казани и дело «Идеалии»

Новый поворот появился в уголовном деле о смерти пациентов в частном медицинском центре «Идеалия» в Казани. Следком установил, что директор и учредитель центра Лира Улеева проживает в общежитии, а процент от прибыли «Идеалии» получает москвич Даниил Виннер — некогда крупнейший партнер сети продаж «израильской» косметики Desheli. Кроме того, Улееву заподозрили в привлечении новых пациентов пустыми обещаниями об участии в льготной государственной программе. Сама она назвала подозрения в мошенничестве клеветой, а личные финансовые планы подчиненных в 1—2 млн — шуточным соревнованием.

В Московском райсуде Казани продолжают разбираться, виновата ли 29-летняя Регина Биккина в смертельном наезде на мужчину. Фото Марии Горожаниновой

Тем временем в Московском райсуде Казани продолжают разбираться, виновата ли 29-летняя Регина Биккина в смертельном наезде на мужчину, лежавшего на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Гособвинение планирует навести порядок в уменьшающихся и плодящихся доказательствах. Также после словесной «экзекуции» следователей новый гособвинитель ходатайствовал об их повторном допросе и исследовании ранее не истребованных судом вещественных доказательств — деталей с машины подсудимой.

Помимо этого, разработка ФСБ в Татарстане помогла вскрыть темную сторону миграции в шести регионах РФ. По версии силовиков, не меньше 5 тысяч иностранцев попросту купили сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ, не сдавая предусмотренный законом экзамен. Дело организованной группы из 12 «педагогов-бизнесменов» со связями в МГУ им. Ломоносова и Российском университете дружбы народов готовится к направлению в суд. Двое досудебщиков на этой неделе были осуждены в Челнах.

В РТ поборются с бедностью

Достаточно «богатый», как следует из статотчетов, Татарстан неожиданно вошел в число субъектов, где в порядке эксперимента российское правительство «обкатает» новую программу по борьбе с бедностью — пилотный проект, который запускается в восьми российских регионах. По словам главы Минтруда РТ Эльмиры Зариповой, республика готова включиться в эксперимент, даже если не будет софинансирования со стороны федерального бюджета, хотя, по словам министра, по этому вопросу окончательное решение еще не принято — федеральный центр, возможно, еще согласится помочь деньгами.

Отметим, что больше всего вопросов в программе борьбы с бедностью вызвала идея выстроить отношения государства с получателями госпомощи на основании социальных контрактов. Особенно после того, как глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в телеинтервью предложил устраивать безработных на общественные работы, не требующие высокой квалификации — на «минимально оплачиваемые ставки, чтобы не просто дома сидели и получали пособие по безработице… Пусть получают свои 10—15—20 тысяч рублей». Ознакомиться с мнением экспертов по данному поводу вы можете здесь.

На этой неделе стало известно о том, что конкурсный управляющий Роберта Мусина начал оценивать его имущество. Фото Ирины Плотниковой

Оценка имущества Мусина, дело лжесотрудника Минэкономики РТ и «уголовка» для казанской экс-судьи

На этой неделе стало известно о том, что конкурсный управляющий Роберта Мусина начал оценивать его имущество. Сначала установили стоимость акций — обанкротившийся банкир владел ценными бумагами двух казанских компаний — рыночной стоимостью 36 млн рублей. Это акции Казанского завода медицинской аппаратуры и фирмы «Галантерея-ткани». Вкладчики «Татфондбанка» лишь посмеялись в ответ на опубликованную информацию — им из этой суммы вряд ли даже по рублю достанется. Большой вопрос: удастся ли реализовать ценные бумаги — фирмы, оставшиеся без банковской поддержки, показывают убыток. Подробности — в нашем материале.

А в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве под видом татарстанских субсидий для бизнеса и отстреле… трех зайцев. Потерпевшими признаны пятеро предпринимателей, которые, по версии следствия, поверили лжесотруднику Минэкономики РТ, обещавшему миллиардные дотации из бюджета, а также Госкомитет по биоресурсам. Слова подкреплялись липовыми договорами за подписью министра и его замов, но раньше обвиняемого в афере под суд пошел оперативник МВД, занимавшийся его делом.

Также в Казани началось расследование уголовного дела в отношении мировой судьи в отставке. По данным близких к следствию источников «Реального времени», в коррупционных преступлениях подозревают Эльмиру Зиганшину, дело против нее возбуждено на этой неделе лично главой Следкома России Александром Бастрыкиным. В мае добро на привлечение Зиганшиной к уголовной ответственности дала Квалифколлегия судей Татарстана, удовлетворив ходатайство руководителя СКР. В сентябре с этим решением, несмотря на возражения представительницы мировой юстиции, согласилась Высшая квалифколлегия судей РФ. В ходатайстве Следкома фигурировали сразу восемь эпизодов посредничества во взяточничестве и покушения на таковое. Теперь по ним возбуждено дело. Его фабулу органы следствия не раскрывают.

Неудавшаяся смена главы КЗСК, семинар для айтишников от Миллиардера и очная ставка для бизнеса с Минэкономики РТ

В понедельник «Внешэкономбанку» не удалось отстранить от руководства и.о. внешнего управляющего «Казанского завода синтетического каучука» (КЗСК) Павла Медведева, который считается «ставленником» татарстанского правительства. Созванное им собрание кредиторов по определению кандидатуры внешнего управляющего КЗСК им же было и сорвано: в духе громких корпоративных конфликтов 90-х арбитражный управляющий отказался регистрировать и проводить переизбрание. В присутствии замминистра промышленности и торговли Татарстана он объяснил изумленным кредиторам, что обеспечительный запрет на назначение полновластного управляющего, который был наложен по требованию «Спурт Банка», продолжает действовать, после чего распустил собрание.

«Внешэкономбанку» не удалось отстранить от руководства и.о. внешнего управляющего «Казанского завода синтетического каучука» (КЗСК) Павла Медведева. Фото rt.rbc.ru



Также на уходящей неделе выяснилось, что Казанский и Челнинский ИТ-парки отдадут 400 тысяч рублей за семинар для «питомцев» своих бизнес-инкубаторов. Дело в принципе обычное — деньги на бизнес-тренинги госучреждения тратят едва ли не каждый день, но случай в татарстанской кузнице высоких технологий из ряда вон выходящий. Аукцион выиграл лектор с экстравагантной фамилией Миллиардер и не менее экстравагантным ремеслом. В создании ИТ-проектов и продаже ИТ-решений Андрей Миллиардер замечен не был, зато давно практикует эзотерические учения — готов выстроить для своих клиентов «струну сердце — лобок» и «научить бессмертию». Организация, в которой состоит Миллиардер, имеет славу секты. Подробности — в нашем материале.

Тем временем местное отделение «Деловой России» устроило бизнес-сообществу очную ставку с Министерством экономики Татарстана. Ждали встречи с министром, но он в последний момент сообщил, что не приедет. «Мальчиком для битья» стал его заместитель Айрат Шамсиев, который, впрочем, в долгу не остался, упрекнув предпринимателей в том, что Татарстан скатился на третье место в национальном рейтинге инвестклимата. Выходило, что те, кто получил субсидии и гранты от Минэкономики РТ, не признались в этом Агентству стратегических инициатив. Предприниматели возражают: не первое место в рейтинге — объективный результат, потому что никакого содействия чиновники бизнесу не оказывают.

«Инцидент менеджмент» пришел в Татарстан и Башкирию

Любые жалобы татарстанцев в интернете возьмут на контроль — Татарстан запустил проект отслеживания негативных высказываний в соцсетях — систему «Инцидент менеджмент». На этой неделе «Реальное время» рассказывало о первых результатах тестирования, опыте регионов, опередивших Татарстан в эксперименте, и истинных целях мониторинга.

Отметим, что с приходом в Башкирию Радия Хабирова в республике также запустили систему «Инцидент менеджмент». Если в других субъектах РФ власти отнеслись к нему равнодушно или восприняли предвыборным «фоновым проектом» для «выпуска пара», то в Уфе рулевой республики с энтузиазмом взялся за реализацию федеральной системы. Эксперты отмечают, что за первые несколько недель ее работы в Башкирии она успела основательно потрепать нервы уже не одному десятку чиновников, от республиканского до местного уровней.

Башкирская содовая компания и врио главы Башкирии Радий Хабиров наконец договорились о способе решения сырьевой проблемы предприятия. Фото Тимура Рахматуллина



Этноконфликт в РБ, отставка Рустэма Марданова, «решение» сырьевой проблемы БСК и башкирский бизнес-рейтинг

Еще не забылись стычки башкирских парней с чеченцами в Баймакском районе и курдами-езидами в Сибае, а с востока Башкирии пришла очередная неприятная новость — о драке с таджиком (по некоторым сведениям, с чеченцем). «Реальное время» узнало подробности случившегося в зауральском городе. Отметим, что эксперты нашего издания источником подобных конфликтов называют недовольство населения социально-экономическими условиями.

На уходящей неделе премьер-министр Башкортостана Рустэм Марданов покинул свой пост — власти республики официально объявили об этом на оперативном совещании правительства. Как и прогнозировали источники «Реального времени», Марданов переходит на работу в систему Центробанка. Сообщается, что он возглавит уральский главк ЦБ.

Вместе с тем Башкирская содовая компания и врио главы Башкирии Радий Хабиров наконец договорились о способе решения сырьевой проблемы предприятия. В рамках взаимной договоренности БСК возьмет в разработку шихан Куштау. Стороны пришли к согласию на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

Также на этой неделе наше издание подготовило рейтинг годовой выручки крупнейших компаний Башкортостана. Отметим, что после назначения Радия Хабирова на должность врио главы республики наше исследование крупного бизнеса РБ приобретает дополнительный смысл. Теперь многое будет зависеть от того, как новый «башлык» сумеет выстроить отношения с серьезными местными, федеральными и зарубежными игроками. Сложившаяся же на сегодня (точнее, в 2017 году) ситуация заставляет задуматься: кому в действительности принадлежат богатства Башкирского края?

Жительница городка Машиностроителей в Ижевске лишь по счастливой случайности не оказалась погребенной под грудой досок. Фото Михаила Красильникова

Скандалы в Удмуртии и Марий Эл

Несколько дней назад стало известно о том, что бывший объект по уничтожению химического оружия в удмуртском городе Камбарка могут переформатировать под утилизацию промышленных отходов 1—2-го классов опасности. Как говорят эксперты, потребность в таких заводах в России есть, при этом не созданы условия для переработки обыкновенных батареек. Проектом может заняться «Росатом».

Стоит добавить, что на этой неделе Удмуртия представила нам еще один инфоповод, более скандальный. Жительница городка Машиностроителей в Ижевске лишь по счастливой случайности не оказалась погребенной под грудой досок. Потолок в ее комнате рухнул, едва она зашла. Подобные происшествия в этом доме не редкость. Строители лишь заделывают новые дыры, но кардинально ситуация не меняется. Люди опасаются за свою жизнь, но расселять их городские власти не собираются. Подробности истории вы можете найти здесь.

Также в соседней с нами республике начали активно набирать популярность телеграм-каналы. Сейчас регулярное обновление и публикация собственного контента, а не просто репостов, происходит на 13 каналах, не связанных с какими-либо удмуртскими СМИ. В последнее время активно обсуждается влияние крупных федеральных телеграм-каналов на формирование информационной повестки и возможное их использование в интересах определенных структур. Насколько влиятельны и интересны могут быть с политической и коммерческой точки зрения региональные каналы и много ли там действительно инсайда — эксперты поделились мнением с «Реальным временем».

Тем временем глава Марий Эл схватился с местными коммунистами. В конце ноября Александр Евстифеев впервые дал публичную (в стенах регионального парламента) отповедь марийским коммунистам. Судя по всему, предвыборный пакт сторон о ненападении изжил себя окончательно. Означает ли это установление в регионе «жаркого политического климата» — читайте в колонке политолога Константина Строкина.

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