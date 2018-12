Практику Татарстана — в массы: республиканская программа раскрытия и реализации талантов будет ретранслирована на всю Россию

Фото: Илья Репин

Ключевой темой V Республиканского форума «Открытие талантов» стало формирование среды для профессиональной самореализации талантливой молодежи.

Более полутора тысяч человек собрал в этом году традиционный, уже пятый по счету республиканский форум «Открытие талантов». Ключевой темой двухдневной работы стало: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи». Форум стал логическим продолжением еще одного масштабного события, проходившего в Казани 28 и 29 ноября, — II Всероссийской научно-практической конференции «Управление талантами». Стоит ли удивляться, что большая часть экспертов, в том числе и зарубежных, прибывших на первое мероприятие, решили задержаться и посетить второе.



На протяжении двух дней Казанская академия тенниса, что была выбрана в качестве площадки для проведения форума, гудела как улей: пленарная часть, многочисленные сессии, воркшопы, проектные сессии, дискуссии, споры, презентации, а главное — неподдельные азарт и интерес, и что особенно важно: активными участниками всех этих процессов были представители той самой талантливой молодежи.

Внимание на самом высоком уровне

О том, насколько важным вопросом для Татарстана как для республики, активно развивающей свой экономический потенциал, является человеческий, интеллектуальный капитал, говорит и то внимание, которое этому вопросу уделяется на уровне руководства региона. Еще в 2014 году здесь была принята особая государственная программа — «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015—2020 годы». Уже сейчас, спустя всего три года, можно утверждать: эффект от ее реализации превзошел самые смелые ожидания. В процесс вовлечены вузы, ссузы, промышленные и энергетические предприятия, аграрный комплекс и медучреждения.

— Программа опирается на фундаментальное: каждый ребенок изначально одарен, а не только те, кто выигрывает олимпиады. Инструменты программы — это диагностика, развитие движения наставничества, формирование индивидуальных программ развития ребенка, обучение, продюсирование, трудоустройство. Внутри госпрограммы создана цельная структура. Такого вообще сейчас нигде в мире нет, — уверена сопредседатель Научно-экспертного совета государственной программы «Стратегическое управление талантами в РТ на 2015—2020 годы», советник мэра Набережных Челнов по вопросам образования Файруза Мустафина.

Участники реализации программы признают: белых пятен и разрывов связей между сферами и направлениями деятельности пока еще хватает. Но общее направление уже понятно, и от «тонких мест» совместными усилиями постепенно удается избавляться.

Сам форум тоже без представителей власти не обошелся. На второй день его работы «Открытие талантов» посетил председатель Госсовета Татарстана. Причем приехал не просто посмотреть, а активно включился в процесс: встретился с участниками форума. В разговоре с экспертами и талантливой молодежью Фарид Мухаметшин подтвердил, что будущее за специалистами-универсалами. В современном мире человеку важно обладать межпрофессиональными компетенциями, уверен он.

Вчерашний выпускник — сегодня бизнес-леди

Снова окунуться в знакомую обстановку приехала и выпускница Университета талантов прошлого года Дарина Мазитова. Только на сей раз в новом статусе — эксперта. Тем более что поделиться ей есть чем. Свой успешный бизнес девушка из Зеленодольска начала в 15 лет. Сегодня — покоряет Москву.

— Я бы хотела своим примером вдохновить молодые таланты, — подчеркнула Дарина. Сегодня она и ее команда помогают состоявшимся бизнесменам наращивать доход. Пару лет назад было только желание изменить свою жизнь и идеи.

— В 2016 году я, как слепой котенок, приехала из Зеленодольска на форум «Мой город — мой талант». После защиты проекта я вошла в топ-10 людей, которых пригласили в Молодежную школу талантов. И это было тем «пинком», мотивацией, чтобы начинать пробовать.

Именно не бояться пробовать, ошибаться и начинать все снова рекомендует тем, кто сегодня пришел в Университет талантов, успешная бизнесвумен Мазитова. Современный рынок ждет нестандартных и неожиданных решений. А лучше всего мыслить нестандартно получается именно у молодежи.

Татарстан, пора делиться. Опытом

В столице страны успехи Татарстана в деле воспитания талантов тоже заметили и предлагают поделиться. Опытом. Об этом во время пленарной части сообщила руководитель проекта по развитию движения наставничества Агентства стратегических инициатив Наталья Кравченко.

— Сейчас по всей стране для раскрытия и реализации потенциала детей создано достаточно много условий. Есть федеральный центр «Сириус», есть региональные центры поддержки талантливых детей, есть большое количество кружков и секций. Школы предоставляют ряд возможностей, существуют олимпиады, кванториумы и масса разных других возможностей. Не хватает навигатора. То есть той системы, которая позволяет для ребенка, подростка, молодого человека, исходя из его данных, запросов, из того, на что, какие запросы у региона, построить индивидуальную программу развития и сопроводить по ней молодого человека. Адресно, понимая, что получается, а что нет, где можно дать больше компетенций, где внимательнее сопровождать, а где отпустить и посмотреть. Татарстан такую систему выстроил. Она набирает обороты, и то, что сейчас коллеги делают в Университете талантов, может распространяться не только на талантливых детей в привычном смысле этого слова, но и на тех детей, которые пока еще не проявили своих способностей. Более того, программа работает и на взрослых людей, для которых сейчас вопрос переопределения стоит наиболее остро. Ряд профессий уходит, они становятся менее актуальными, и остро стоит вопрос о том, как добрать необходимые компетенции, развить навыки, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Предугадай профессию

О том, насколько сегодня подвижен рынок труда, рассказал еще один гость из Москвы — руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. По мнению эксперта, сегодняшним школьникам и студентам стоит самим прогнозировать свою судьбу и формировать будущую профессию

— Рынок труда через 10—15 лет будет совершенно другим. Одни профессии исчезнут совсем, другие настолько видоизменятся, что навыки, получаемые в этой сфере, сегодня будут абсолютно неактуальны. Нужно работать прогнозно. Объективно единственный способ работать на опережение — это не пытаться угадать будущее, а пытаться его создавать. Есть несколько таких важных моментов, на которые стоит смотреть молодым людям. Первое и самое важное: нужно искать то место, где у тебя энергия, та деятельность, которой человек занимается. Она должна его драйвить, давать не только зарплату, но и несколько большее. Точно надо понимать, что если даже ты считаешь себя закоренелым гуманитарием, то тебе понадобятся компетенции в области IT, потому что эти сочетания будут востребованы. Например, экономист + IT. Просто экономисты уйдут. Юрист + IT, повар + IT. Это дает интересные штуки. С другой стороны, нужно понимать, что параллельно с техническими навыками нужно развивать в себе еще и гуманитарные. Вот эта междисциплинарность, перекресток, то есть сочетание в себе разных вещей необходимы. Причем чем более они будут «дикими», тем больше появится интересного. Мы переходим от сегодняшней массовой занятости, когда у нас есть десятки тысяч представителей одинаковых профессий, к массовой уникальной занятости. И поиск этой уникальности — это очень важная задача, — уверен эксперт.

Все существует в тот момент, когда это нужно

Эти слова заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) Константин Зискин посвятил татарстанскому Университету талантов. По мнению эксперта, нынешние образовательные структуры, слишком зажаты существующими рамками.

— И в этом смысле такие структуры, как Университет талантов, необходимы. Они имеют возможность, с одной стороны, опробовать очень нужные и важные практики, а с другой — давать такой пример, который потом может быть использован в институтах и университетах. Или наоборот, старые университеты в том виде, в каком они сейчас существуют, будут трансформированы в нечто, что сейчас ближе к Университету талантов. Если формально посмотреть на существующие образовательные программы, то по большому счету все, что нужно, есть и движется. Но мы привыкли к чему-то определенному. Основной тормоз то, что сознание взрослого человека сложно адаптируется к таким изменениям. Потому чем больше таких форумов, таких структур, как Университет талантов, тем лучше. Они сами начинают потихоньку двигать сознание людей, — считает Константин Зискин.

Школам нужны практикоориентированные предметы. А предприятиям и холдингам уже мало работать только с ссузами и вузами. Пора начинать стучаться в классы. Многие это понимают и, более того, делают. Казанский вертолетный завод, например, даже профильные классы сформировал и продолжает поиск, а главное — сопровождает профессиональный рост раскрытых талантов от школьной скамьи до рабочего места. Об этом участникам форума рассказала директор по персоналу ПАО «Казанский вертолетный завод» Марина Марюшина.

А сама молодежь — ученики старших классов и учреждений профессионального образования, а также студенты татарстанских вузов, успевали и выслушать экспертов, и поучаствовать в дискуссиях, и побывать на интерактивной выставке возможностей профессионального развития «Мой Татарстан. Мой талант». Там в шести сферах: спорт, наука, культура и искусство, социальное творчество, техника и предпринимательство, им были представлены не только актуальные профессии, но и готовые принять на обучение вузы, настроенные на диалог работодатели, а также профильные конкурсы. И это тоже часть особой атмосферы — благоприятная среда для того, чтобы дерзнуть и попробовать свои силы, сделать шаг к собственному возможному успешному будущему. Именно этому учит Университет талантов. Форум прошел при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и профильных министерств и ведомств республики.





