Стратегию и технологии развития человеческого капитала на федеральном уровне и в регионах обсудили в Казани

В столице Татарстана завершила работу II Всероссийская научно-практическая конференция «Управление талантами»

Фото: Илья Репин

С 28 по 29 ноября столица Татарстана встречала участников второй Всероссийской научно-практической конференции «Управление талантами: стратегия и технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий». Конференция только называется всероссийской. На самом деле список приехавших гораздо шире. В числе 250 экспертов и гостей — представители не только разных городов России, но также стран СНГ и даже гость из Вены.

Татарстанский опыт в раскрытии талантов будут изучать в Узбекистане



Дамир Абдулов, преподаватель Ташкентского Государственного юридического университета:

— Тема раскрытия талантов на сегодняшний день оказалась очень актуальной. Получается, что самый на сегодня больной вопрос: где именно его выявить, найти талант. Между вузами и школьными учреждениями цепочка сейчас оборвана. Конференция рассматривала вопросы — где этот разрыв механизма, как это можно исправить, наладить структуру. Было много интересных высказываний, комментариев. Я впечатлен. Оказывается, не зря из Узбекистана, из города Ташкента, приехал сюда. Много узнал, поделился своим опытом, — сообщил он. Более того, гость договорился о том, что теперь уже эксперты из Казани в будущем году посетят Ташкент, чтобы рассказать о татарстанских наработках.

Местом проведения конференции был выбран Казанский государственный энергетический университет. И это закономерно. В вузе уже долгие годы занимаются выявлением и поддержкой профильных талантов. Цепочка от школы до предприятия выстроена и эффективно работает. «Раскрыть талант, найти его — только первая часть дела. Если он еще не определился с траекторией, его надо просветить в этом направлении. Помочь определиться, где он будет учиться профессии, а потом и работать. Здесь работа по трудоустройству выпускников велась еще до того, как акценты были сделаны на одаренных», — рассказал проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВПО КГЭУ Владимир Ильин. Предприятия энергетики активно участвуют в подготовке молодых специалистов, а потом с удовольствием берут их на работу.

Спасибо казанской команде: два дня летели научные искры

Два дня дискуссий выдались жаркими. Это отметили все. И… поблагодарили за это организаторов конференции:

— Конференции сейчас разделились на два типа: есть те, где ставка делается на одну научную группу. Их приглашают, делаются пленарные доклады. Но для экспертного сообщества это неинтересно. Мы уже знаем эту научную группу, читали, знаем, о чем они пишут и думают. Нужно сказать спасибо казанской группе за то, что они не побоялись, пригласили разных экспертов и научные группы. У нас с первого дня, с первых докладов уже были совершенно противоположные точки зрения, пошли вопросы, полетели научные искры, экспертный состав в это включился, — отметила доктор педагогических наук, профессор, президент Тьюторской Ассоциации из Москвы Татьяна Ковалева.

В Казани экспертами был дан старт процессу социогенеза совместного действия

— Нам не хватает опыта взаимодействия. Мы сейчас выросли как разные отрасли. Но у нас пока нет горизонтальных связей. И их необходимо выстраивать на одной системе ценностей с другим уровнем взаимопонимания. Тогда эта система оживет. Это, если можно так выразиться, наставническая логистика. Необходимо, чтобы там правильно курсировала энергия, правильно курсировала информация. Нам нужна эта правильно выстроенная система взаимодействия. И этот процесс уже запущен. Я рада быть на этом событии, и можно сказать, что мы присутствуем при рождении нового процесса: социогенеза совместного действия, — поделилась с журналистом «Реального времени» еще одним достижением конференции психотерапевт единого европейского регистра, держатель Всемирного сертификата психотерапевта Марина Белокурова (г. Москва).

Экспертному сообществу предстоит именно совместный поиск ответов на целый комплекс важнейших вопросов. Например, насколько глубоко необходима стране трансформация системы образования, как сформировать благоприятную среду для раскрытия талантов детей и молодежи с учетом их профессиональных интересов, с какого возраста должна начинаться профориентационная работа, где пролегает граница между преподавателем, тьютором и наставником и в чем будет заключаться новая миссия учителя.

И где сегодня был бы Эйнштейн?

Школа дает объемный комплекс базовых знаний. Но при этом дает слишком мало возможностей для того, чтобы ребенок проявил себя, считают эксперты.

— Традиционная система обучения для многих детей является не соответствующей их природе. Мы знаем, что есть много людей, которые учились на тройки и четверки, а потом многого достигли в жизни, а есть много отличников, которые так и не поднялись. Современная форма обучения предполагает, что ребенок дисциплинирован и исполнителен. Не отвечает этим требованиям — значит, не преуспевает в учебе. Тот же Альберт Эйнштейн был отчислен из колледжа за неуспеваемость, а потом перевернул мировое представление о физике. Удалось бы ему это сейчас? — задается вопросом руководитель образовательных проектов Открытого университета Сколково (г. Москва) Алла Устиловская. И сама же отвечает: нет.

Сколько новых Эйнштейнов, Королевых, Лобачевских в итоге мир не увидит и сколько открытий будет сделано не теми и не тогда — тоже скорее риторический вопрос. Чтобы обнаружить таланты и раскрыться, детям нужны неформальное общение, творческая атмосфера и возможность для выдвижения гипотез. Взаимодействие со взрослыми, более знающими, опытными людьми, из этой цепочки исключать никак нельзя. Вот только роль учителя должна серьезно измениться.

— Учитель в этих процессах должен быть не урокодателем, а непсихологическим диагностом. Ему нужно уметь наблюдать ребенка в деятельности и формировать модели поведения человека в практике, — уверена еще одна эксперт из Москвы — академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Светлана Чистякова.

— Мы все жертвы обстоятельств, последователи Яна Амоса Коменского. Но он создал образовательную систему в середине XVII века — написал заповедь для учителей всех времен и народов: научить всех всему. И в учительстве живет это. Но уже невозможно научить всех и всему. Сейчас надо по-другому: понять, что интересует человека в мире, это продвинуть и научить пользоваться этой информацией, — поддерживает мнение коллеги Татьяна Ковалева.

Выявление талантливых детей, их профориентация с учетом талантов, мотивация, поддержка и помощь в развитии — все это задача, справиться с которой даже самый лучший учитель не сможет в одиночку. Потому и появился термин «Социогенез совместного действия», под которым для решения масштабных задач объединяются сами талантливые дети, педагоги, тьюторы, наставники, психологи, социологи, физиологи… Вопрос многоаспектный, и решаться он должен многими специалистами, в том числе в тесном сотрудничестве с экспертами Министерства образования и науки Республики Татарстан. А получаемый опыт необходимо ретранслировать как можно шире. Социогенез — процесс, просто обязанный связать школы, ссузы, вузы, города, регионы и страны.

Пленарные обсуждения, круглые столы, мастер-классы — споры, компромиссы, достижения общей точки зрения. В числе обсужденных вопросов: векторы развития и проблемные точки детской одаренности, основы наставнической деятельности, системы развития лидеров, взаимодействие разных регионов, обмен ресурсами и знаниями, построение педагогической работы с талантливыми детьми с ограниченными возможностями здоровья и сопровождение детской одаренности с раннего возраста. В целом результат получился многообещающий.





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