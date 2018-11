«Студент студента не обманет»

Фото: предоставлено КФ РГУП

24 ноября в казанском филиале Российского государственного университета правосудия пройдет День открытых дверей. Незадолго до этого «Реальное время» записало интервью с директором вуза Рамилем Шарифуллиным, где он рассказал про рабочую поездку в Америку, новые программы обучения, факультатив по испанскому языку, этап строительства общежития, гарантированную практику и трудоустройство для студентов.

«Молодость спасала»



— Вы заслуженный юрист Татарстана, в разные годы работали адвокатом, судьей и первым заместителем председателя Верховного суда республики. Как судопроизводство стало делом вашей жизни?

— По первому образованию я техник-механик. Мечтал стать нефтяником, потому что тогда, в советское время, рабочие профессии были в почете. О том, что «механик из меня не получится», понял на втором курсе учебы — спасибо моему преподавателю и научному руководителю курсовой на тему «Червячный редуктор». Я переизбрал специальность и стал помощником оператора по ремонту подземных скважин. В 19 лет, как молодого специалиста, меня направили в Нефтеюганский район Тюменской области.

Интерес к судопроизводству возник в армии, где прослужил два года. Когда вернулся — поступил в Казанский государственный университета имени Ленина и стал студентом юридического факультета.

— Каким студентом вы были?

— Хорошо учился, занимался общественной работой, был членом КПСС, работал в парткоме университета.

— Что дальше?

— Стал адвокатом, три года практики. Я довольно быстро начал заниматься административной работой: с 1995 года назначен заместителем председателя Альметьевского городского суда Республики Татарстан. За время работы в судебной коллегии по уголовным делам первой инстанции Верховного суда (1998 и 2000 г.) было много интересного — громкие заседания и слушания, командировки, сплоченный коллектив.

— Помните первый в своей судейской практике процесс? Какое дело тогда рассматривали?

— Помню. Рассматривали уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Подобное нарушение каралось наказанием в виде лишения свободы до трех лет. По-моему, такой приговор я и вынес. Родственники осужденного сильно возмущались, что для меня было эмоционально непривычно. Когда работал адвокатом, все спасибо говорили, а тут…

— Как справлялись с эмоциональным напряжением?

— Молодость спасала (Рамиль Шарифуллин стал судьей в 29 лет, — прим. ред.).

— А с жалостью и состраданием?

— Если ты, судья, проявишь жалость к кому-то, в последующем она же может оказаться жестокостью по отношению к другим. Предположим, пожалел подсудимого, назначил минимальное наказание, а он через какое-то время вышел на свободу и совершил убийство.

— 25 лет судейского стажа. Долго привыкали к обращению «Ваша честь»?

— Мне ближе «Товарищ судья», и вообще слово «товарищ» — любимое в речевом обиходе.

Я приложу максимум усилий, чтобы повысить качество знаний иностранных языков у студентов

— С 2016 года вы директор казанского филиала Российского государственного университета правосудия. Расскажите про вуз. Какие, возможно, изменения произошли за два года вашего руководства?

— Начну с предыстории. Вуз был основан 20 лет назад, когда российская судебная система претерпевала существенные изменения: только появился департамент при Верховном суде, который взял на себя организационное и материально-техническое обеспечение, и была ратифицирована европейская конвенция о защите прав человека.

Вуз специализируется на подготовке и переподготовке кадров для судебной системы. Сейчас у него 11 филиалов — казанский открыли одним из первых, в 2001 году. Большую роль в его становлении сыграл первый заместитель председателя Верховного суда Татарстана Минзуфар Мавлятшин.

У нас можно получить высшее образование всех уровней — бакалавриат и магистратура или специалитет. С этого года мы внедрили три новых направления: «Судебная и прокурорская деятельность», «Государственное и муниципальное управление», а также «Право и судебное администрирование». Допускается очная и заочная форма обучения, есть колледж.

— Давно работает колледж? Как туда поступить?

— Колледж работает с 2004 года и за это время выпустил почти 2 000 специалистов, многие из них, кстати, продолжают учебу в нашем же университете. Поступить в колледж можно после 9—11 классов без вступительных экзаменов на основании среднего балла документа об образовании. По итогам обучения в колледже выпускники получают государственный диплом РГУП о среднем профессиональном образовании и возможность работать на определенных должностях в суде либо помощниками юристов. Ежегодно колледж принимает примерно 300 человек.

— А какой средний показатель по поступившим в вуз?

— По-разному. От 500 до 700 человек в год. Принимаем по результатам ЕГЭ. Проходной показатель, например, на специальность «Юриспруденция» на бюджетной основе — 269 баллов.

— Ваши студенты получают стипендию?

— Конечно. Предусмотрено несколько видов государственных стипендий — академическая, социальная, именная. Последних несколько: стипендия от ректора, правительства, президента, стипендия имени Нонны Радутной, Николая Витрука, Андрея Туманова, Анатолия Собчака, Егора Гайдара.





1 / 5









— Что можете сказать о педагогах казанского филиала РГУП?

— Преподавательский состав достаточно молодой, высоко-профессиональный: более 20 докторов и 70 кандидатов юридических, исторических и философских наук. Среди них и выпускники нашего вуза.

Мы изменили подход к преподаванию, сделав акцент на практикумы. Наши студенты ежегодно проходят практику в Верховном суде РТ, Арбитражном суде Поволжского округа, Арбитражном суде РТ, в Управлении Судебного департамента РТ, в Министерстве труда и социальной защиты РТ, в Министерстве юстиции РТ, Прокуратуре РТ и других министерствах и ведомствах. Благодаря чему в дальнейшем 80 процентов выпускников нашего университета работают по специальности.

Мы так же стараемся как можно больше внимания уделять изучению иностранных языков. Мировой опыт показывает, что без знания английского, французского и даже испанского трудно быть полноценным юристом. Я в свою очередь приложу максимум усилий, чтобы повысить качество знаний иностранных языков у студентов.

— Недавно вы в составе делегации вуза отправились с рабочим визитом в США. С какими впечатлениями вернулись?

— Поездка состоялась благодаря программе профессионального обмена «Открытый мир», что подписана в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительствами США и России. Первым мы посетили Верховный суд (Supreme Court Building), затем Федеральный Судебный Центр (Federal Judicial Center) и библиотеку Конгресса США (library of Congress) в Вашингтоне. Приняли участие в заседании Административного офиса судов Соединенных Штатов с участием заместителя директора Департамента программных услуг Мэри Луизы Миттерхофф.

Побывали в университетах Нотр-Дам (University of Notre Dame) и Чикаго (University of Chicago), и в университете имени ДеПола (DePaul University College of Law). Ознакомились с работой судебной системы США и приняли участие в судебном процессе в апелляционном суде и суде первой инстанции.

Большое впечатление произвела Коллегия адвокатов Чикаго международной юридической фирмы «Лэсэм и Уоткинз» (Latham and Watkins) и встреча с конгрессменом США.

Поездка была плодотворной, проживали в американских семьях, что позволило познакомиться с культурой местных жителей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих товарищей и коллег — судью Майкла Мина с администратором окружного суда Коллинзом Фицпатриком — и пригласить их с ответным визитом к нам в Казань.

1 / 3





Не только передача знаний, но и проработка навыков

— Не раз говорили, что вы «за интерактив в образовательном процессе». В чем он проявляется?

— Например, недавно мы в очередной раз провели конференцию по программе Совета Европы «Хелп» (Human rights Education for Legal Professionals), направленной на противодействие торговле людьми и на оказание юридической помощи тем, кто столкнулся с домашним насилием — обменялись с коллегами методологией преподавания курса по упомянутым темам.

Некоторые из наших педагогов — практикующие судьи — разыгрывают со студентами заседания европейского суда, показывают фильмы и проводят экскурсии. В скором времени, надеюсь, начнем внедрять формат обучения «кейс-стади» (Case study) — это ли не интерактив?

Как результат, наши студенты вовлечены и активно участвуют в конкурсах. Так, в 2018 году в конкурсе по международному праву имени Филипа Джессопа они заняли 12 место. Кроме прочего, у них хорошие результаты и по практике в Юридической клинике — это структурное подразделение вуза, где бесплатно оказывают юридическую помощь социально незащищенным слоям населения.

— На сколько востребована профессия юриста, адвоката и судьи на рынке труда?

— Не могу говорить за всех представителей упомянутых профессий, но выпускники нашего вуза востребованы однозначно. Смотрите сами: 17 судей, работающих в районных (городских) судах Татарстана, — наши выпускники. Среди них двое — заместители председателя районного суда Казани. Еще примерно 230 человек, получивших образование у нас, занимают должности работников аппарата в районных (городских) судах республики.

— Служба в армии — это обязательный критерий для молодых мужчин, которые хотят построить карьеру в системе судопроизводства?

— Все зависит от специфики деятельности. Если это силовые структуры, такие как полиция или УФСИН, то служба в армии, конечно, необходима. Если это судебная практика, то отсутствие военного билета не должно препятствовать в трудоустройстве. Надо понимать, что и у молодых людей могут быть проблемы со здоровьем.

— Летом ваш заместитель по учебной и воспитательной работе Алсу Гарифуллина сообщила, что к 2020 году у казанского филиала РГУП появится общежитие и новый учебный корпус. На какой стадии строительство?

— Проект на стадии экспертизы. Строительство начнется со следующего года. С нетерпением ждем.

— Могут ли заинтересованные в поступлении прийти к вам вуз и, если возникли вопросы, задать их лично?

— Для этого трижды в год мы проводим День открытых дверей, ближайший состоится 24 ноября в субботу. Как правило, приходят 250-300 человек. Студент студента не обманет, поэтому участие в организации мероприятия принимают наши активисты.





6+

Партнерский материал

Яна Кузьмина, фото предоставлено пресс-службой КФ РГУП