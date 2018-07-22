«Быть книжным иллюстратором в современном мире — это, конечно, старомодно, но очень здорово»

Как художник из Казани стал знаменитым иллюстратором детских книг в Нью-Йорке

Фото: К. ДиКамилло, Great Joy

За плечами иллюстратора Баграма Ибатуллина сотни иллюстраций к множеству детских книг, в том числе к бестселлеру «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло. Окончив Казанское художественное училище, а затем Московский государственный художественный институт, он переехал в США, где живет по сей день. «Реальное время» связалось с художником и расспросило его о профессии иллюстратора, жизни в Казани и тонкостях работы над детскими книгами.

«Казань для меня осталась городом, где я провел лучшие годы юности»



— Баграм, для начала хотелось бы попросить вас рассказать о том, когда вы заинтересовались искусством и как пришли к иллюстрации?

— Со слов моих родителей, я начал лепить из пластилина в возрасте около четырех лет, рисовать я начал позже, насколько я помню, лет в шесть. Когда мне было десять лет, я поступил в детскую художественную школу в городе Омске, в этой школе, благодаря исключительно внимательным и умным преподавателям, я и заинтересовался искусством по-настоящему.

Дело в том, что заниматься детской иллюстрацией я начал только в США, через десять лет после переезда, благодаря счастливому случаю. Один мой приятель, иллюстратор, предложил совместно поработать над его книжкой, таким образом я и начал заниматься детскими иллюстрациями. Во время обучения ремеслу художника я как-то не задумывался о конкретной области изобразительного искусства, в которой я мог бы осуществить свои творческие амбиции, главное для меня было заниматься тем, что мне интересно.

Г.-Х. Андерсен, «Снежная королева»

— А с чем был связан ваш переезд в США? Следите ли вы за происходящим на родине сейчас?

— Мой переезд в США в 1991 году прежде всего был связан с желанием самому решать свою судьбу, мне было двадцать шесть, и, помимо всего прочего происходившего тогда в стране, перспективы художника в СССР мне представлялись весьма унылыми. А что касается второй части вопроса, то я не могу сказать, что меня это воодушевляет, но я, естественно, слежу за происходящим в России.

— Не могли бы вы поподробнее рассказать о казанском эпизоде вашей жизни? И не было ли у вас мыслей остаться в Казани после окончания местного училища?

— Несмотря на то, что мне не очень хотелось в пятнадцать лет переезжать из Омска в Казань, по прошествии лет я понимаю, что это была очень удачная перемена в жизни. Закончив восьмой класс уже в Казани, я наконец-то покинул общеобразовательную школу, порядком надоевшую к тому времени, и поступил в Казанское художественное училище. Это были лучшие четыре года в смысле постижения мастерства, изучения тонкостей живописи и рисунка, осознания себя как художника. Мне очень повезло оказаться в компании единомышленников, мы могли часами обсуждать свойства красок, игру света и тени, возможности различных способов и техник изображения.

Мыслей остаться в Казани после окончания учебы не было, я закончил училище с отличием, и мне, конечно, хотелось продолжить образование. Естественным выбором была Академия художеств им. Репина, многие преподаватели в нашем училище были выпускниками этого заведения. Жизнь, конечно, внесла некоторые коррективы в мои планы. Сдав все экзамены, я все-таки не был зачислен, мне было предложено вернуться и начать учебу уже после службы в армии. Отслужив в армии, я не захотел возвращаться в Питер и поступил в Суриковский институт в Москве. Таким образом, Казань для меня осталась городом, где я провел лучшие годы юности и где сейчас живет большинство моих родственников.

К. ДиКамилло, «Удивительное путешествие кролика Эдварда»



«Татарские книги я пока не иллюстрировал»



— Что из себя представляет казанская художественная школа?

— Мне трудно судить о так называемой казанской художественной школе, я не очень разбираюсь в разных школах, но, думаю, что Казанское училище выгодно отличалось своими традициями и серьезным подходом к обучению реалистической живописи.

— Не доводилось ли вам иллюстрировать татарские книги? Возможно, вы хотели бы взяться за подобный проект?

— Татарские книги я пока не иллюстрировал, наверное, взялся бы, если бы это был интересный проект. Проживая в США, я в основном работаю с американскими авторами или иллюстрирую мировую детскую классику. Я не сомневаюсь, что в Татарстане есть масса талантливых художников, которые находясь, так сказать, в среде, способны лучше меня передать в иллюстрациях к татарским книгам всю специфику и богатство татарской культуры.

— У каждой вашей иллюстрации есть особая индивидуальная атмосфера. Как вы этого добиваетесь? Какие техники и материалы предпочитаете использовать в работе? И почему вы предпочли работать именно в классическом стиле (не как Квентин Блейк, к примеру)?

— В иллюстрациях к разным детским книгам я стараюсь создать особую атмосферу, присущую конкретной истории, перечитывая текст по несколько раз и выбирая стиль изображения, наиболее подходящий именно к этой книге. Техника и материалы зависят от художественного решения конкретной задачи, я предпочитаю использовать акварель или акриловую гуашь. Я чувствую себя комфортно, работая в так называемом классическом стиле, хотя не исключаю возможности использования другого стиля, если решу, что это будет полностью соответствовать моему видению книги.

Филип Бут, Crossing

— Есть мнение, что работа со сказками и сказочными сюжетами требует от художника особого склада мышления, как правило, на это способны только люди, которые до глубокой старости сохраняют в себе внутреннего ребенка...

— Мне трудно судить о мнении про особый склад мышления художника, работающего с детскими книжками. Я стараюсь воспринимать сюжет непосредственно и открыто, будь то сказка или реальная история, пытаюсь вжиться в характер персонажей и погрузиться в атмосферу насколько возможно глубоко, даю свободу воображению. Удача — это когда возникает симфония авторского текста и иллюстраций, когда одно без другого не работает. Не думаю, что детские книги без иллюстраций были бы так же востребованы, хотя фантазии ребенка тоже необходимо оставить возможность развиваться, и с помощью изображений стараться лишь добавить интерес к сюжету книги.

«В России преобладает тенденция иллюстрировать книги в упрощенном детском стиле»



— Не могли бы вы рассказать нашему читателю о том, как создается иллюстрация к короткому детскому рассказу? Как строится весь процесс — от выбора сцены до продумывания образа?

— Процесс создания иллюстраций начинается с многократного прочтения текста. Постепенно в воображении определяются конкретные образы, которые понемногу можно переносить на бумагу. Наброски и зарисовки затем преобразуются в сцены, образы персонажей приобретают отчетливость. Примерно так и продвигается работа.

— А действительно ли между амбициями художника и желаниями заказчика всегда существует конфликт?

— Заказчиком является издательство, и у меня, как правило, конфликта не возникает, так как заказчик, обращаясь ко мне, полностью доверяет моему профессионализму. Я сам решаю иллюстрировать ли предложенную книгу или нет, поэтому мне всегда интересно работать над иллюстрациями к выбранной мною книге, это не всегда легко, но всегда приятно.

Г.-Х. Андерсен, «Соловей»



— Различается ли книжная иллюстрация в России и за рубежом? Возможно, вы отметили какие-то фундаментальные различия?

— Мне трудно сравнивать в целом книжные иллюстрации в России и за рубежом, насколько я могу судить, в США очень большое количество выпускаемых детских книг и невероятное разнообразие всевозможных стилей в иллюстрациях, мне представляется, что в России преобладает тенденция иллюстрировать книги в упрощенном детском стиле.

— Если почитать интервью с молодыми иллюстраторами (ребята от 20 до 30 лет), то можно заметить один момент: многие считают, что быть книжным иллюстратором — старомодно в современном мире. Можете ли вы согласиться с молодым поколением? Устаревает ли это направление?

— На мой взгляд, быть книжным иллюстратором в современном мире — это, конечно, старомодно, но очень здорово. Книжные иллюстрации, видимо, устаревающее направление, но еще не окончательно устаревшее. Поколению молодых иллюстраторов желаю найти новые способы приложения их талантов.

— В то же время есть мнение, что современная детская книжная иллюстрация становится «плоской», слишком упрощенной. А какую картину и какие тенденции наблюдаете вы лично?

— Честно говоря, я слишком увлечен своей работой и не очень слежу за меняющимися тенденциями.

J. Yolen. The Scarecrow's Dance

— Что бы вы хотели проиллюстрировать — проект мечты? А за что вы бы точно не взялись?

— Есть довольно большое количество книг, которые я бы с удовольствием проиллюстрировал, а проекта мечты как такового у меня нет. Я бы точно не взялся бы иллюстрировать то, что мне не интересно.