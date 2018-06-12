«Здесь будет повешен всякий, кто ворует янтарь»

В Калининградской области обсудили, как будут поднимать «регионообразующую отрасль»

450-тысячный Калининград пока довольно сдержанно (как и Казань) готовится принять «че-эм». О надвигающемся спортивном событии напоминают в основном пешие патрули полиции и тематические конструкции из различных материалов. Например, будущий огромный Забивака, металлический каркас которого еще только собирается рядом с дорогой, ведущей из аэропорта в город. На улицах центральной части Калининграда хватает туристов, но и у них вполне среднестатистический нефутбольный вид. Впрочем, корреспонденты «Реального времени» приехали в Калининградскую область, а точнее в город Светлогорск и поселок Янтарный, по другому поводу — чтобы поучаствовать в третьем экономическом форуме янтарной отрасли «Amberforum-2018». О том, чем живет этот специфический рынок — в нашем репортаже.

«С пола ничего не подбирать»



Мы находимся в «самом янтарном месте в мире» — в Приморском карьере, добывающем, собственно, «солнечный камень». Располагается он неподалеку от поселка Янтарный и всего в 2 километрах от Балтийского моря. Поскольку это единственное место в стране, где добывается окаменевшая ископаемая смола, здесь закономерно сложилась своя развесистая мифология для туристов и журналистов. Рядом с карьером построена пирамида высотой чуть более 2 метров из янтарных камушков, которая исполняет желания, ведь «янтарь — это камень, который слышит», уверяет нас гид. Тут же, в 10 метрах от пирамиды, красуется новенькая виселица с надписью «Здесь будет повешен всякий, кто ворует янтарь у ордена» (Тевтонского).

Судя по всему, это первые элементы туристической составляющей будущего янтарного кластера, о котором подробно будут рассказывать на следующий день на самом форуме. После того, как Калининградский янтарный комбинат перешел под крыло «Ростеха» (в январе 2014 года предприятие указом президента РФ было преобразовано в ОАО, 100 процентов акций которого было передано госкорпорации), на предприятии заметно интенсифицировалось производство, что вылилось в почти 4 миллиарда рублей выручки в 2017 году (годом ранее было в 3,3 раза меньше). Кроме того, для комбината в 2017 году была утверждена «стратегия-2025», и возник план создать тот самый кластер, о котором чуть ниже.

Приморский карьере располагается неподалеку от поселка Янтарный и всего в 2 километрах от Балтийского моря



На автобусе нас довозят до внушительного КПП, где мы пересаживаемся в вахтовые спецмашины с песком на полу и на сиденьях и подвешенными к потолку видеокамерами. В штатное время на этом транспорте перевозят работников карьера, и камеры, в общем-то, для них. Журналист на карьере, впрочем, тоже не забалует. Нас, например, аккуратно предупреждают, что на территории карьера не стоит нагибаться, даже если надо завязать шнурки — на вершинах «барханов» стоят по одному сторожа, и они такие наклоны истолкуют по-своему.

Глубина карьера 50—70 метров, именно с этой отметки начинается янтароносный слой. Породу вынимает («производит вскрышнЫе работы») огромный экскаватор, который раскапывает еще 4—6 метров. Глубже янтаря уже нет. Крупные камни отбираются вручную, а оставшаяся «пульпА» (жидкая глина, то есть грязь) перегоняется по трубе на обогатительную фабрику.

После сушки и сортировки камни отправляются на склад, где расфасовываются, в соответствии с размером и сортом, в аккуратные контейнеры. Дальше это сырье идет на переработку или на экспорт. В Китай, как нам рассказали на складе, отгружается 200—250 тонн в год из 450 общего объема добычи, затем идут Литва и Латвия. Остальное поступает на обработку тут же на предприятии, где камень шлифуется, закаливается (чтобы придать ему нужный цвет), сверлится и так далее, вплоть до состояния готового продукта-украшения.

После сушки и сортировки камни отправляются на склад, где расфасовываются, в соответствии с размером и сортом, в аккуратные контейнеры



Журналистка-китаянка из делегации показывает мастеру цеха свое янтарное изделие на груди — настоящий ли, говорит, камень? Или подделка?

— На глаз определить очень сложно, — отвечает ей женщина, хотя ее трудовой стаж приближается к сорока годам. — Но можно по запаху. Подожжем или просверлим?

У китайцев, как выясняется по ходу дела, особое, практически сакральное отношение к янтарю. Отсюда и огромный спрос на камень со стороны КНР. О том, как сделать так, чтобы китайцы покупали не только сырье, но и готовую продукцию, говорили на следующий день на пленарном заседании форума в Светлогорске.

«Каждый наш форум — это здорово и приятно!»

Открывал его проход «випов» по красной ковровой дорожкой в сопровождении духового оркестра, сыгравшего почему-то The Final Countdown.

— Это уже третий Янтарный форум, и предыдущие два показали, как это здорово и приятно, — не стал лукавить управляющий директор по организации прямого управления «Ростеха» Владимир Литвин в своем приветственном слове. — Эти форумы всегда давали толчок на развитие (именно так, — прим. ред.) янтарной отрасли и янтарного комбината.

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных полностью поддержал коллегу: «Как показали предыдущие форумы, трех дней не хватало. Если понадобится, будем делать форум и пяти- и шестидневным».

Эти фигурки стоят 2 400 рублей за штуку



Затем випы двинулись осматривать выставку производителей янтарных изделий. У одного из стендов гендиректор янтарного комбината Михаил Зацепин показал Беспрозванных латунных футболистов на янтарных подставках — проект предприятия к мундиалю. Эти фигурки мы видели днем ранее на заводе и узнали, что стоят они 2 400 рублей за штуку. Замминистра сказал коротко: «Хорошо», хотя мог бы и прикупить — все-таки ЧМ на носу.

— Расскажи, как ты любишь янтарный комбинат! — громогласно приказал Зацепин руководителю Калининградской гильдии мастеров янтарных дел у его стенда. Тот заверил, что любит. «Ты слышал?», — не менее громко спросил Зацепин у Эдуарда Батанова, первого вице-премьера Калининградской области. «Слышал. Я потом еще раз к нему подойду», — отшутился чиновник.

«По ценнейшему материалу ходили грузчики!»

На пленарном заседании Беспрозванных обозначил три кита «стратегии-2025», утвержденной в 2017 году: модернизация, экспорт и рост переработки с последующим уходом от продажи сырья к продаже готовых изделий (сейчас 80 процентов экспорта — это «камни»). Кроме того, в планах правительства РФ создать на территории области тот самый янтарный кластер, где будут «формироваться все участники рынка — те, кто добывает, перерабатывает, продает, продвигает янтарь, и «туристическая составляющая». Для кластерных проектов государство будет компенсировать 50 процентов затрат.

Модератор сессии Ирина Россиус добивалась от выступавшего следом Батанова, на сколько процентов увеличилось количество предприятий МСБ в отрасли. Тот, однако, цифр так и не назвал, а на уточняющий вопрос ответил: «Помните, после кризиса была тема, что нужно увеличивать долю МСБ? Теперь же главное — работать с теми, кто уже есть».

Михаил Зацепин тоже проигнорировал вопрос модератора, адресованный уже ему, — о том, как отразится грядущая модернизация комбината на его работниках, наверняка опасающихся автоматизации и внедрения новых технологий. Но гендиректор предпочел рассказать о своем. А именно о том, как 5 лет назад на складе предприятия мешки с драгоценным камнем лежали кое-как вне всякого порядка, и «по ценнейшему материалу ходили грузчики», а сейчас все чисто, аккуратно и разложено по полочкам (это правда). «Картошку в колхозе хранили лучше, чем на нашем складе! — негодовал директор. — В вахтовых машинах полы были гнилые, это было просто небезопасно для рабочих!».

На пленарном заседании были обозначены три кита «стратегии-2025», утвержденной в 2017 году: модернизация, экспорт и рост переработки с последующим уходом от продажи сырья к продаже готовых изделий (сейчас 80 процентов экспорта — это «камни»)



Рассказал Зацепин и о главной задаче техперевооружения предприятия, поставленной Ростехом: чтобы янтарь не терял в качестве по пути к потребителю. На пресс-конференции после пленарного заседания журналисты уточнили этот момент, поделившись собранными у изготовителей янтарных изделий сведениями. В частности, о том, что за последние 5 лет цвет и качество камня, по их словам, резко ухудшились, на бирже 60 процентов камня — третьего сорта, и, кроме того, увеличилось количество отказов местным мастерам на участие в аукционах.

— Последнее — это попытка выдать желаемое за действительное, — сразу заявил председатель экспертного совета при совете директоров янтарного комбината Валерий Бойко, объяснив механизм формирования пула участников аукционов. — Если есть интерес, обратитесь в коммерческий департамент, вам детально по каждому объяснят, почему его не допустили. А что касается качества, то этот вопрос всегда был и всегда будет. Янтарь — это камень с большим разбросом свойств. Поэтому в сортировке всегда есть элемент субъективности. И некоторые не очень добросовестные люди, которые даже и не покупают янтарь на комбинате, начинают распространять слухи о том, что якобы кому-то что-то специально сортируется. Это полностью исключено всей технологической процедурой.

— Если у кого-то есть желание, мы организуем экскурсию и покажем, как идет процесс сортировки и как отсортированный янтарь хранится, — продолжил эту мысль уже Зацепин. — Мне предъявляют какие-то претензии по качеству. Если раньше я с ними соглашался, то сейчас не соглашусь никогда!

А на пленарном заседании гендиректор закончил свое выступление ударными цифрами, поведав, что за все время существования комбината здесь никогда не добывалось 80 тонн янтаря в месяц, как это случилось в минувшем мае. Раскрыл он и другие показатели финансово-хозяйственной деятельности (453 тонны добычи и 300 млн рублей на техперевооружение в 2017 году). И только вопрос о работниках, опасающихся автоматизации рабочих мест, так и остался без ответа.

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