Гайдаровский форум — 2018. Фоторепортаж с места событий

Традиционно в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран собираются на Гайдаровский форум. Тема нынешней ассамблеи, стартовавшей 16 января, - «Россия и мир: цели и ценности». В работе форума принимает участие делегация Татарстан во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым.
Подробности событий Гайдаровского – в фоторепортаже корреспондентов «Реального времени», находящихся в эти минуты в РАНХиГС.
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