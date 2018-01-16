Гайдаровский форум — 2018. Фоторепортаж с места событий

14:11, 16.01.2018 Сюжет: Гайдаровский форум - 2018 66
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Рустем Шакиров
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Традиционно в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран собираются на Гайдаровский форум. Тема нынешней ассамблеи, стартовавшей 16 января, - «Россия и мир: цели и ценности». В работе форума принимает участие делегация Татарстан во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Подробности событий Гайдаровского – в фоторепортаже корреспондентов «Реального времени», находящихся в эти минуты в РАНХиГС.

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