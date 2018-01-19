«Российский Давос» — 2018: разговоры о федерализме, заболевший Кудрин и нацбол против Чубайса
«Горячая десятка» фактов о Гайдаровском форуме — 2018 по версии «Реального времени»
С 16 по 18 января в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялся Гайдаровский форум — 2018, ежегодная международная конференция, посвященная вопросам экономики страны и мира. Поскольку на него собираются представители политической и экономической элиты, его уже стали называть «Российским Давосом». За происходящими событиями форума следили корреспонденты «Реального времени», которые присутствовали на дискуссионных площадках, общались с экспертами, vip-гостями и стали свидетелями курьезов и громких заявлений участников. Представляем вниманию читателя наиболее интересные факты форума.
- Минниханов вновь заявил о правах регионов
Одним из участников ассамблеи, вызывающим внимание российских журналистов, который год оказывается президент Татарстана Рустам Минниханов. Он, как и в прошлом году, снова поднял вопрос распределения полномочий между регионами и федеральным центром, потребовав дать республике больше прав. И опять его робко поддержали коллеги по губернаторскому корпусу.
— Что касается полномочий финансовых ресурсов, любой субъект Российской Федерации способен их решать. Доверяйте, чего вы боитесь? Как из Москвы можно такой страной управлять? У вас есть губернаторы. Доверяйте им, — высказался президент РТ.
Если на прошлогодней встрече отбиваться от накатов Минниханова и глав регионов-доноров приходилось экс-главе Минфина Алексею Кудрину, то в этом году оппонировать пришлось сначала министру здравоохранения Веронике Скворцовой, а потом депутату Госдумы Андрею Макарову, возглавляющему в парламенте комитет по бюджету и налогам. Присутствовавшие на дискуссии министр финансов Антон Силуанов и глава Счетной палаты Татьяна Голикова, в адрес которых звучало немало критики, особо не спорили с губернаторами.
Оппонировать Минниханову пришлось Веронике Скворцовой. Фото twitter.com/GaidarForum2018
Примирителем выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
— Конечно, нужен федерализм, это в Конституции заложено, — подчеркнул он. — Надо делегировать полномочия регионам. Надо обеспечивать их соответствующими бюджетными источниками. Нужно всерьез поставить себе задачу под названием «Восстановление российского федерализма».
- «Сложная тема» Хамитова
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в отличие от татарстанского коллеги оказался более сдержан в оценке распределения полномочий между регионами и Москвой в части бюджетной нагрузки.
— На сегодняшний день сложился определенный баланс, — сказал руководитель Башкирии во время пресс-подхода. — Не могу сказать, что он оптимален со всех точек зрения. Надо обсуждать, какая доля налогов должна оставаться на территориях, каким образом должны делегироваться полномочия от федерального центра регионам или, наоборот, подниматься от регионов в федеральный центр. Это сложная тема. Она не имеет однозначного решения, зачастую субъективна и соответствует реалиям времени.
Отметим, такая позиция Хамитова вызвала непонимание со стороны некоторых представителей башкирской интеллигенции.
Позиция Хамитова вызывает непонимание со стороны некоторых представителей башкирской интеллигенции. Фото Тимура Рахматуллина
- Зеленодольская карта
Во время делового завтрака, посвященного общественному здоровью, глава Mastercard в России Алексей Малиновский, выражая благодарность присутствовавшему Минниханову, рассказал о проекте «Карта жителя РТ» с внедренным чипом, который апробируется в Зеленодольске. При помощи такой универсальной вещицы, в которой содержится личная электронная подпись, человек может пользоваться транспортом, услугами социальной сферы, медицины и другими благам современности. По словам эксперта, в чипе информация надежно защищена.
Скворцова же скептически высказалась о карте, призвав к осторожности. По ее мнению, деперсонализация данных в базе опасна, доступ к своей медицинской карте должен быть только у самого человека, а никакие цифровые коды не дадут полной защиты и гарантии.
Пользователи социальных сетей придрались уже к названию «Карта жителя РТ», подразумевая, что новинка станет своеобразным «паспортом гражданина Татарстана».
Пользователи социальных сетей придрались уже к названию «Карта жителя РТ». Фото Олега Тихонова
- Радикальные реформы
Учитывая, что Егор Гайдар известен как экономист-либерал, проводивший в стране соответствующие реформы, то и масштабная конференция, названная в его честь, тоже собрала немало чиновников либерального крыла правительства. Поэтому неудивительно, что с их стороны звучали довольно резкие и порой спорные заявления.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова призвала объединить в единую структуру Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. И это объединение должно находиться в публичной собственности. Такая идея удивила даже вице-премьера Ольгу Голодец. Также руководительница СП предложила выстроить зависимость зарплат чиновников от эффективности их работы.
Министр финансов Антон Силуанов критически высказался о системе госпрограмм, предложив взамен них приоритетные проекты. Его мысль развил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он порекомендовал часть агентств, входящих в структуры правительства, ликвидировать, включив их в министерства. Другая часть может быть заменена проектами и программами. Контрольно-надзорные службы, которые «являются тенью министерств», по его мнению, нужно укрупнить, сделав «реально независимыми». Часть отраслевого контроля он предложил вернуть министерствам. Некоторые учреждения, по его задумке, должны замениться долгосрочными проектами и грантами. Аккредитацию образовательных учреждений предлагается заменить добровольной аккредитацией со «звездами» — по примеру гостиниц. А проверки трудинспекций — совсем отменить.
Бизнес-омбудсмену не дали выступить с экономическим докладом. Фото Романа Хасаева
- Титову отказано в слове
Не обошлось и без скандалов. Уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов обратился к организаторам мероприятия с просьбой выступить с экономическим докладом. Но бизнес-омбудсмену отказали. По данным прессы, решение о таком табу могли принять либо Алексей Кудрин, либо первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
- Без Кудрина
К слову, не было на дискуссиях и главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина — одного из организаторов IX Гайдаровский форума. Бывший министр финансов был заявлен на несколько экспертных встреч. Как выяснилось, сильных мира сего тоже одолевают болезни. В преддверии ассамблеи Алексей Леонидович слег с серьезным простудным заболеванием, и его отправили лечиться в больницу. В связи с этим в кулуарах журналисты выстраивали конспирологические теории и перешептывались, что «Кудрин слег неспроста».
- Чубайс — жертва атаки лимоновцев
Больший скандал случился во второй день форума. «Героем дня» стал Арслан Ибрагимов — член «Другой России» (и запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова). Молодой человек, верный традициям нацболов, пробрался к сидящему в президиуме дискуссионной панели Анатолию Чубайсу и бросил ему в лицо кипу листовок. Таким образом он выразил свое отношение к рыночным реформам, которые в 1990-е проводил его «жертва нападения». Парня сразу же увели работники службы безопасности и сдали в полицию. В тот же день его отпустили.
Шуточки «во всем виноват Чубайс» неоднократно звучали и в первый день форума. Фото twitter.com/GaidarForum2018
Чубайс пообещал изучить текст листовок и сыронизировал: «Как-то слабоват стал у нас левый протест». К слову, шуточки в его адрес неоднократно звучали и в первый день форума, сводившиеся к мысли, что «во всем виноват Чубайс». А после выходки Ибрагимова такие колкости заиграли новыми красками.
- Меметичность
IX Гайдаровский форум был насыщен не только скандалами, предложениями либеральных реформ, но и яркими фразами, которые стали мемами дня. Приведем лишь некоторые.
«Чубайса на нары», — вновь зазвучала после атаки нацбола.
«Паранойя конца», — именно такой страх испытывает глава Сбербанка Герман Греф. Он опасается, что может войти в историю компании со 176-летней историей как человек, который приблизил конец.
«Сложная тема», — так охарактеризовал глава Башкирии Рустэм Хамитов вопрос распределения полномочий между регионами и федеральной властью.
«В стране шальных денег, кроме бюджета, нет», — повторил свой посыл Рустам Минниханов.
«Лучше пять лет ничего не трогать. Чудес не бывает», — еще одно предложение президента Татарстана.
«В стране шальных денег, кроме бюджета, нет», — повторил свой посыл Рустам Минниханов. Фото president.tatarstan.ru
- Рекордный по числу участников
С 16 по 18 января 2018 года под сводами корпусов РАНХиГСа собралось почти 15,5 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем год назад. На сессиях и дискуссионных панелях выступили 650 спикеров, среди них 120 иностранцев.
Конечно, увеличение количества делегатов подразумевает усиление нагрузки на организаторов. Как заметили журналисты в кулуарах форума, в этом году были проблемы в вопросах распределения потоков людей. Например, с утра перед крыльцом пятого корпуса вуза выстраивались толпы участников в ожидании, когда сотрудники службы безопасности просканируют у каждого бейджи и проверят содержимое сумок. Кроме того, представителей прессы не пускали на некоторые площадки Гайдаровского форума. К слову, в некоторые залы и так невозможно было попасть ввиду их переполненности большим количеством желающих послушать экспертов. А заявленные на пресс-подходы спикеры порой игнорировали представителей СМИ, молча проходя мимо десятков камер и диктофонов. Сами приглашенные участники жаловались на питание.
Увеличение количества делегатов подразумевает усиление нагрузки на организаторов. Фото Рустема Шакирова
- Социально-гуманитарная направленность
Несмотря на название форума «Россия и мир: цели и ценности», в этом году акцент был несколько смещен в сторону социальной сферы. Именно о здравоохранении говорили участники делового завтрака — самого первого мероприятия ассамблеи. И премьер-министр Дмитрий Медведев в своем выступлении на пленарном совещании немало внимания уделил гуманитарно-политическим аспектам развития экономики. Некоторые дискуссии тоже имели гуманитарный акцент и были посвящены окружающей среде, истории, образованию, медицине, пенсиям, социальной жизни и благосостоянию населения.
комментарии
Эти чиновники и так перекормлены. Зачем их еще на форумах кормить за бюджетные деньги? Если водички дали, пусть за это уже скажут спасибо.
Ну вот это уже считаю безобразием. Это депутаты и чиновники? Вот они - слуги народа. И все их отношение к людям.