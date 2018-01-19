«Российский Давос» — 2018: разговоры о федерализме, заболевший Кудрин и нацбол против Чубайса

С 16 по 18 января в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялся Гайдаровский форум — 2018, ежегодная международная конференция, посвященная вопросам экономики страны и мира. Поскольку на него собираются представители политической и экономической элиты, его уже стали называть «Российским Давосом». За происходящими событиями форума следили корреспонденты «Реального времени», которые присутствовали на дискуссионных площадках, общались с экспертами, vip-гостями и стали свидетелями курьезов и громких заявлений участников. Представляем вниманию читателя наиболее интересные факты форума.