Гайдаровский форум — 2018, день второй: банкиры предпочитают кванты и блокчейн

13:49, 17.01.2018 Сюжет: Гайдаровский форум - 2018 61 5
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Второй день Гайдаровского форума начался с дискуссии на тему «Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху». За обсуждением вопроса о роли государства в эпоху цифровой экономики, а также за последующими событиями форума, проходящего в РАНХиГС, наблюдают корреспонденты «Реального времени».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    КАкое то непродуманное у них на сцене вид. стол что ли поставили бы
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  • Анонимно 17 янв
    посмотрев на эти фотографии, как будто я там
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  • Анонимно 17 янв
    много народу
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  • Анонимно 17 янв
    Статья будет об этом?
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  • Анонимно 17 янв
    судя по выражениям лиц в зале где было официально было оочень скучно, информация устарела или непонятна аудитории, а вот на неофициальной части было куда интереснее
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