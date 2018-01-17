Гайдаровский форум — 2018, день второй: банкиры предпочитают кванты и блокчейн

Второй день Гайдаровского форума начался с дискуссии на тему «Бизнес и государство: модели партнерства в цифровую эпоху». За обсуждением вопроса о роли государства в эпоху цифровой экономики, а также за последующими событиями форума, проходящего в РАНХиГС, наблюдают корреспонденты «Реального времени».