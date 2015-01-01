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​Скандал с платками: татарский хиджаб от Романовых до Путина

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​Скандал с платками: татарский хиджаб от Романовых до Путина
Фото: ummet.kz

Конфликт в далекой белозерской школе вокруг ношения платков учительницами из татарской школы вызвал самые разные отклики. Помимо поисков подоплеки и бенефициаров скандала вновь началась дискуссия о самой традиции покрытии головы в России и Татарстане. «Реальное время» активно обсуждает с экспертами и носителями этой традиции историю мусульманского одеяния.

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