Скандал с платками: татарский хиджаб от Романовых до Путина
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Конфликт в далекой белозерской школе вокруг ношения платков учительницами из татарской школы вызвал самые разные отклики. Помимо поисков подоплеки и бенефициаров скандала вновь началась дискуссия о самой традиции покрытии головы в России и Татарстане. «Реальное время» активно обсуждает с экспертами и носителями этой традиции историю мусульманского одеяния.
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- 10 янв, 07:00 29 Казанский старовер: «Приходится в церкви говорить о положительных проявлениях веры мусульман» Казанские старообрядцы — кто они? Эксклюзивное интервью со священником-старообрядцем. Часть 2
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