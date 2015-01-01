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Повесть о «железном» Минтимере

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Повесть о «железном» Минтимере
Фото: Михаил Козловский (с писателем Олжасом Сулейменовым, 2003 год)

В издательстве «Молодая гвардия» накануне нового года вышел очередной том книжной серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…». Эта книга серии, 34-я по счету, посвящена первому президенту Татарстана, ныне госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву. «Реальное время» с разрешения издательства опубликовало выдержки из новой книги.

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