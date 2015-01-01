Повесть о «железном» Минтимере
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В издательстве «Молодая гвардия» накануне нового года вышел очередной том книжной серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…». Эта книга серии, 34-я по счету, посвящена первому президенту Татарстана, ныне госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву. «Реальное время» с разрешения издательства опубликовало выдержки из новой книги.
- 10 янв, 07:00 6 Повесть о «железном» Минтимере: признание Бати, поддержка опальному Лужкову и шахматы с Захаровым Выдержки из новой книги «ЖЗЛ: Биография продолжается». Часть 8
- 08 янв, 07:00 5 Повесть о «железном» Минтимере: рождение «Татинкома», реклама от Германа Грефа и немецкий пример «Химграда» Выдержки из новой книги «ЖЗЛ: Биография продолжается». Часть 6
- 06 янв, 07:00 9 Повесть о «железном» Минтимере: административный кошмар августа 91-го, шествие «Иттифак» и Шахрай в толпе Выдержки из новой книги «ЖЗЛ: Биография продолжается...». Часть 4
- 04 янв, 07:00 5 Повесть о «железном» Минтимере: первая учительница, звезды в тетрадке и сапожник как враг народа Выдержки из новой книги «ЖЗЛ: Биография продолжается...». Часть 2