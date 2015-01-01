Башкирия молодая
Сюжет 10 материалов
Татарстан и Башкортостан тесно связаны историческими и родственными отношениями. Все, что происходит в Казани, нередко отзывается эхом в Уфе. О том, как создавалась Башкирская республика, в своей книге «Ликвидация Уфимской губернии» подробно рассказал уфимский краевед Сергей Орлов. С разрешения автора «Реальное время» публиковало это сочинение по частям.
- Общество 03 мая, 07:00 30 Башкирия молодая: как чиновник проиграл в карты миллионы, выделенные голодающим Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 10: окончание
- Общество 15 апр, 07:00 24 Башкирия молодая: как новая республика чуть не приросла Оренбургом Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 8
- Общество 05 февр, 07:00 17 Башкирия молодая: как Валиди сбежал к басмачам, оставив разрушенную республику без специалистов Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 6
- Общество 01 нояб, 07:00 23 Башкирия молодая: как большевики подписали договор с башкирами без Заки Валиди Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 4
- 29 авг, 07:00 16 Башкирия молодая: как Заки Валиди просил большевистскую Москву о договоре Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 2