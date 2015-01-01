Башкирия молодая

Татарстан и Башкортостан тесно связаны историческими и родственными отношениями. Все, что происходит в Казани, нередко отзывается эхом в Уфе. О том, как создавалась Башкирская республика, в своей книге «Ликвидация Уфимской губернии» подробно рассказал уфимский краевед Сергей Орлов. С разрешения автора «Реальное время» публиковало это сочинение по частям.