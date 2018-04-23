Башкирия молодая: как молодая национальная республика поглотила Уфу

Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 9-я

«Реальное время» продолжает публикацию книги «Ликвидация Уфимской губернии» Сергея Орлова — краеведа изстолицы Башкортостана. В своем сочинении автор излагает, как создавалась Башкирская республика. Сегодня он рассказывает о поглощении Уфы Башкирской республикой.

Передать Уфимскую губернию Башреспублике

Интересно почитать документ, подготовленный высокой правительственной комиссией и подписанный главой республики. Цитирую с сохранением орфографии оригинала: «Башреспублика в нынешних своих границах т.е. замкнутая в дали от железных дорог, судоходных в течении всей навигации рек, с чрезвычайно развитой административной и хозяйственной чересполосицы — такая Башкирия ни в коей мере не может удовлетворить требований, предъявляемых к ней, как государственному организму… В основу границ БССР был в указанных соглашениях и постановлениях ВЦИК положим национальный принцип: экономическим, бытовые, политико-административные и культурные условия не были приняты во внимание… (Проглядывается желание переложить ответственность за свои «оазисы» целиком на Москву, — прим. авт.). Таким образом Башкирия, оказалась отрезана от железнодорожных и водных путей; в состав ее не вошол ни один из крупных Центром, как-то: Уфа, Оренбург или Златоуст, что обусловило резкий недостаток культурных и технических их сил… Башкирия в данный момент представляет в силу исторически сложившихся обстоятельств, скотоводческо-земледельческую страну с экстенсивной формой земледельческого хозяйства, причем в горной части Башкирии период от скотоводческого хозяйства к земледельческому еще только начинается… Передача Башреспублике всей Уфимской губернии диктуется как самой настоящей необходимостью для Башкирии выхода ея к культурным формам Государственной жизни…ПРЕДБАШЦИК [подпись]».

Новый советский младенец болен «собачьей страстью»

Здесь приводилось множество документов, в большинстве своем исходящих от республиканской власти. О том, каким видел Башкортостан человек со стороны, мы сейчас узнаем. Нижеследующий отчет полпреда РСФСР был написан еще при Валидове; интересен он широтой взгляда и глубиной анализа, да и адресовано послание очень большому человеку:

«Дорогой товарищ Владимир Ильич!

Перед отъездом из Стерлитамака постараюсь наскоро набросать Вам кое-какие соображения относительно Башкирской советской республики, которую я мог наблюдать около 70 дней. Заранее оговариваюсь, что единственная моя задача в данном случае — это быть искренним и откровенным. Официально «все обстоит благополучно» — вам скажут и без меня другие. А я выскажу свое мнение без прикрас и оглядок по сторонам.

Новый советский младенец в лице Башкирской советской республики, к сожалению, болен «собачьей страстью», ни руками, ни ногами, ни головой не владеет, а позвоночник слабенький и искривленный. Насколько я мог приглядеться и понять, причины этого рахитизма сводятся к следующему.

Фото humus.livejournal.com



I. Момент территориально-хозяйственный

Борясь против натиска русской и отчасти татарской колонизации, башкиры постепенно сбились и прижались к Уральскому хребту, в горы и леса, где можно было заниматься скотоводством и продажей леса. Только по окраинам, в предгорьях Урала, они перешли к земледелию, но и то сравнительно недавно. Хозяйство башкир несложно и примитивно. Деревенские богачи — «байлар» — это прежде всего многоскотные счастливчики, у которых богатство «выросло» само собой, без большого или скорее почти безо всякого труда с их стороны. Хозяйственно-промышленной предприимчивости и изворотливости, характерных для татарской буржуазии, у башкир не выработалось. Они вели хозяйственную жизнь преимущественно пассивно: продавали и сдавали в аренду земли, продавали лес возами или площадями, продавали избыток скота и всякого сырья…

Башкир в прошлом поэтому «уступал» все и во всех отношениях своим ближайшим соседям, не будучи в силах тягаться… А соседями у него были: а) казаки, крепкий отборный слой русского простонародья, привыкший полагаться на себя… б) горнозаводское население, самый передовой слой русского пролетариата и деревни, весьма сильно «американизированный», развитой и культурный, способный идти во главе любого движения: экономического, демократического и коммунистического, — и, наконец, в) татары, самый предприимчивый, насквозь прокованный в жизненной борьбе и духовно резко очерченный элемент среди всех тюркских народов, успевший прочно связаться и с Западом, и с Востоком, чтобы взять у них нужное и лучшее…

Торговля и промышленность находились здесь целиком в руках русских, «чистых и нечистых», татар и киргизов, причем основным торгово-промышленным центром были русские заводы… и русские города: Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Челябинск, Троицк, Верхнеуральск и Орск, лежавшие вне территории теперешней Башкирской республики.

4) Экономически на ближайшие 15—25 лет Башкирия не может и думать о какой-либо самостоятельности и обречена быть хроническим «нахлебником» и «питомцем» у РСФСР.

и 5) Экономическая сплоченность и устойчивость Башкирии может создаться только путем колоссальных затрат из общегосударственных средств на пути сообщения и развития продовольственных сил, при дальнейшем участии как местного русского и татарского населения, так и новых творческих сил из России.

Единым центром снабжения всей автономной Башкирии Стерлитамак быть не может, иначе грузы должны будут делать лишние сотни и даже тысячи верст. Никакой другой город в этом отношении не счастливее Стерлитамака, а «будущая столица», дер. Темясово, и подавно никуда не годится, так как лежит в глухом, бездорожном месте, отрезанном от всего мира…

Борис Эльцин (стоит за спиной Троцкого). Фото wikipedia.org



Заклятый «башкироед» т. Эльцин (руководитель Уфимской губернии, — прим. авт.) в своем докладе ЦК так прямо и говорит, что в Башкирской советской республике господствует шовинистическая военщина. Но даже и с совершенно объективной точки зрения военное происхождение Башкирской республики не может подлежать сомнению. Большинство ответственных деятелей РСФСР ценили и ценят ее прежде всего как поставщика хороших «вояк» в рядах Красной армии. Лучше всего в республики сейчас поставлено военное дело…

Совсем другое дело — организация края в хозяйственно-экономическом отношении. Как уже было сказано, жизнь властно и ультимативно требует от передового руководящего слоя башкирского народа ни много ни мало, как быть организаторами и творцами будущей «Америки». Могут ли, способны ли, подготовлены ли передовые башкиры взять на себя эту роль хозяйственных производственно-распределительных «главнокомандующих»?

Желание у них все делать самим, без чужой указки, сказывается во всем и проявляет себя достаточно напряженно и упорно, но дальше примитивных, непосредственных «империалистических» импульсов и потуг это не идет. Нет кругозора, нет элементарного учета внешних условий и понимания конкретной обстановки исторического момента, а потому не может быть и какого-либо своего продуманного и цельного «плана компании»…

Здесь дает о себе знать отсутствие навыков и традиций как безошибочный итог прошлого. Политически, экономически и культурно башкиры до сих пор кое-как плелись в хвосте наступательного движения местного края. На бездушном рынке борьбы за жизнь и преобладание они не были ни у кого в цене: их «принимали в расчет», но с ними никто не считался. Они были «мучениками» и «жертвами» своей собственной беспомощности, беспечности и непредпринимательности. «Гнет царизма» и казенное «русификаторство» давили и на татар, однако это не помешало татарам завоевать себе экономическое равноправие… Почему же такая разница? Очень просто, башкиры не развили у себя экономической «боеспособности» не потому, что их давили больше всех, а потому, что им больше других удавалось вести «привольный», но пассивный образ жизни за счет продажи земель, леса и скота. Их задавило многоземелье, как оно задавило и задержало в среднем русский народ: не надо было изворачиваться, вот и не изворачивались… Башревком страшно зарится на спорный пока горнозаводской район с такими заводами, как Миньярский, Симской, Катавский, Миасский и др., во главе с г. Златоустом. Это боевой американизированный уголок, насквозь прорезанный железной дорогою и связанный узкоколейкою с Белорецким районом. Но когда с месяц назад в комиссии по созыву съезда башкирских Советов мы вплотную подошли к практическому вопросу об агитации в горнозаводском районе перед опросом населения, не пожелает ли оно войти в состав Советской Башкирии, то сразу пришлось его снять с очереди: кто же из башкир рискнет поехать туда и что он сможет сказать местным рабочим, которые сами достаточно зубасты и начитанны? Как и чем он их будет соблазнять?.. Так, как это ни парадоксально, но автономия Башкирии больнее всего ударила по самым испытанным и надежным с точки зрения коммунизма и советского строительства элементам горнозаводского населения. В их среде встречаются наиболее чистые и убежденные «сепаратисты». Они растерялись с разрывом старых привычных связей. Новый центр ни административно, ни экономически, ни политически не успел и не сумел еще связаться с ними на целесообразных и безобидных началах, чтобы органически вовлечь их в башкирское советское строительство. Царящие в кантонах БСР безлюдье, безвластие, деловая бестолковщина и неразбериха, удобренные сильной дозой башкирского узконационалистического шовинизма, заставляют передовых рабочих душой и телом рваться прочь из пределов досягаемости этой бессильной и близорукой, а потому злой и мстительной власти… Башкирские советские государственные верхи не смогут чудом и внезапно подняться политически и идейно на такой уровень, чтобы умелой и осмотрительной тактикой связать с собою, повести за собой наиболее передовые в политическом и хозяйственно-творческом отношении элементы местного русского и татарского населения. Объективно их работа будет стремиться к тому, чтобы попридержать и осадить эти элементы, что ни при каких условиях неосуществимо, да и нежелательно…

Здание, в котором размещался президиум БашЦИК. Стерлитамак, 1920 год. Фото gsrb.ru



Тактические выводы

Рахитичная, гетерогенная Башкирская республика своими силами не в состоянии справиться со своими политическими, экономическими и национально-культурными задачами. Здесь нужна серьезная и немедленная помощь центра, его контроль и руководство. РСФСР может иметь здесь трех человек своих в комиссии по организации съезда Советов; кроме того, ВЦИК может и должен иметь здесь свое представительство из двух человек. Этому представительству нужно придать возможно более солидный характер, поставив во главе его крупного и авторитетного делового товарища. Никакого формального нарушения автономии БСР не произойдет, так как все дело и любое дело может быть сведено к финансовому контролю. Своих доходов у БСР нет и не скоро будет. Деньги на все дает и долго еще будет давать общегосударственное казначейство. Невмешательство в эту сторону дела разведет «нахлебничество», если не скрытое казнокрадство, и развратит публику до мозга костей. Очевидно, кто-то должен стоять над душой местной власти и изо дня в день задавать неприятный вопрос: «Ты, такой-сякой мальчишка, куды денежки девал?..»

Указанные пять представителей РСФСР могут явиться надежным предохранительным корсетом для рахитичной республики, чтобы она не скривилась и не стала безнадежным уродом. Я горячий и убежденный противник того, что творилось нашими «ушкуйниками» на Дону и на Украине, где местное течение и местная самобытность не принимались во внимание или грубо подавлялись. Но нельзя создавать из Башкирии «Украину наизнанку и шиворот-навыворот», принося в жертву отсталой национальной самобытности все будущее богатейшего края, задерживая, распыляя передовые элементы населения, чтобы подравнять их с башкирами…

С искренним и товарищеским уважением и приветом Т. Сидельников».

Из отсталой окраины — в передовую республику?

Много сказал подчиненный начальнику, а главного не решился — проект был изначально провальным. И все последующее — тому доказательство. В 1922-м БАССР уже ничто не могло помочь. Оставалось только одно. Июньским декретом республику прицепили к губернии, словно вагон к паровозу. Простое техническое действо хитро назвали «расширением границ Автономной Башкирской Советской Социалистической Республики, с переносом столицы из Стерлитамака в Уфу». Экономически более сильная, превосходящая по численности населения Уфимская губерния официально упразднялась, а на деле ей просто сменили вывеску, которой кремлевский автор Соглашения прикрылся как фиговым листком.

И все последующие десятилетия пропагандисты всех мастей надрывались в славословии: «Из отсталой в прошлом национально-колониальной окраины Башкирия превратилась в одну из передовых автономных республик РФ. Огромные успехи Башкирской АССР являются ярким свидетельством торжества и великой жизненной силы ленинской национальной политики в нашей стране».

Профессор Челябинского госуниверситета, доктор исторических наук Игорь Нарский: «Причины пересмотра границ Малой Башкирии коренились в нежизнеспособности этого искусственного образования».

Продолжение следует

Сергей Орлов