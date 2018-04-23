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Башкирия молодая: как молодая национальная республика поглотила Уфу

07:00, 23.04.2018 25

Создание БАССР и ликвидация Уфимской губернии. Как это было? Часть 9-я

Башкирия молодая: как молодая национальная республика поглотила Уфу Фото: humus.livejournal.com

«Реальное время» продолжает публикацию книги «Ликвидация Уфимской губернии» Сергея Орловакраеведа изстолицы Башкортостана. В своем сочинении автор излагает, как создавалась Башкирская республика. Сегодня он рассказывает о поглощении Уфы Башкирской республикой.

Передать Уфимскую губернию Башреспублике

Интересно почитать документ, подготовленный высокой правительственной комиссией и подписанный главой республики. Цитирую с сохранением орфографии оригинала: «Башреспублика в нынешних своих границах т.е. замкнутая в дали от железных дорог, судоходных в течении всей навигации рек, с чрезвычайно развитой административной и хозяйственной чересполосицы — такая Башкирия ни в коей мере не может удовлетворить требований, предъявляемых к ней, как государственному организму… В основу границ БССР был в указанных соглашениях и постановлениях ВЦИК положим национальный принцип: экономическим, бытовые, политико-административные и культурные условия не были приняты во внимание… (Проглядывается желание переложить ответственность за свои «оазисы» целиком на Москву, — прим. авт.). Таким образом Башкирия, оказалась отрезана от железнодорожных и водных путей; в состав ее не вошол ни один из крупных Центром, как-то: Уфа, Оренбург или Златоуст, что обусловило резкий недостаток культурных и технических их сил… Башкирия в данный момент представляет в силу исторически сложившихся обстоятельств, скотоводческо-земледельческую страну с экстенсивной формой земледельческого хозяйства, причем в горной части Башкирии период от скотоводческого хозяйства к земледельческому еще только начинается… Передача Башреспублике всей Уфимской губернии диктуется как самой настоящей необходимостью для Башкирии выхода ея к культурным формам Государственной жизни…ПРЕДБАШЦИК [подпись]».

Новый советский младенец болен «собачьей страстью»

Здесь приводилось множество документов, в большинстве своем исходящих от республиканской власти. О том, каким видел Башкортостан человек со стороны, мы сейчас узнаем. Нижеследующий отчет полпреда РСФСР был написан еще при Валидове; интересен он широтой взгляда и глубиной анализа, да и адресовано послание очень большому человеку:

«Дорогой товарищ Владимир Ильич!

Перед отъездом из Стерлитамака постараюсь наскоро набросать Вам кое-какие соображения относительно Башкирской советской республики, которую я мог наблюдать около 70 дней. Заранее оговариваюсь, что единственная моя задача в данном случае — это быть искренним и откровенным. Официально «все обстоит благополучно» — вам скажут и без меня другие. А я выскажу свое мнение без прикрас и оглядок по сторонам.

Новый советский младенец в лице Башкирской советской республики, к сожалению, болен «собачьей страстью», ни руками, ни ногами, ни головой не владеет, а позвоночник слабенький и искривленный. Насколько я мог приглядеться и понять, причины этого рахитизма сводятся к следующему.

Фото humus.livejournal.com

I. Момент территориально-хозяйственный

Борясь против натиска русской и отчасти татарской колонизации, башкиры постепенно сбились и прижались к Уральскому хребту, в горы и леса, где можно было заниматься скотоводством и продажей леса. Только по окраинам, в предгорьях Урала, они перешли к земледелию, но и то сравнительно недавно. Хозяйство башкир несложно и примитивно. Деревенские богачи — «байлар» — это прежде всего многоскотные счастливчики, у которых богатство «выросло» само собой, без большого или скорее почти безо всякого труда с их стороны. Хозяйственно-промышленной предприимчивости и изворотливости, характерных для татарской буржуазии, у башкир не выработалось. Они вели хозяйственную жизнь преимущественно пассивно: продавали и сдавали в аренду земли, продавали лес возами или площадями, продавали избыток скота и всякого сырья…

Башкир в прошлом поэтому «уступал» все и во всех отношениях своим ближайшим соседям, не будучи в силах тягаться… А соседями у него были: а) казаки, крепкий отборный слой русского простонародья, привыкший полагаться на себя… б) горнозаводское население, самый передовой слой русского пролетариата и деревни, весьма сильно «американизированный», развитой и культурный, способный идти во главе любого движения: экономического, демократического и коммунистического, — и, наконец, в) татары, самый предприимчивый, насквозь прокованный в жизненной борьбе и духовно резко очерченный элемент среди всех тюркских народов, успевший прочно связаться и с Западом, и с Востоком, чтобы взять у них нужное и лучшее…

Торговля и промышленность находились здесь целиком в руках русских, «чистых и нечистых», татар и киргизов, причем основным торгово-промышленным центром были русские заводы… и русские города: Оренбург, Стерлитамак, Уфа, Челябинск, Троицк, Верхнеуральск и Орск, лежавшие вне территории теперешней Башкирской республики.

4) Экономически на ближайшие 15—25 лет Башкирия не может и думать о какой-либо самостоятельности и обречена быть хроническим «нахлебником» и «питомцем» у РСФСР.

и 5) Экономическая сплоченность и устойчивость Башкирии может создаться только путем колоссальных затрат из общегосударственных средств на пути сообщения и развития продовольственных сил, при дальнейшем участии как местного русского и татарского населения, так и новых творческих сил из России.

Единым центром снабжения всей автономной Башкирии Стерлитамак быть не может, иначе грузы должны будут делать лишние сотни и даже тысячи верст. Никакой другой город в этом отношении не счастливее Стерлитамака, а «будущая столица», дер. Темясово, и подавно никуда не годится, так как лежит в глухом, бездорожном месте, отрезанном от всего мира…

Борис Эльцин (стоит за спиной Троцкого). Фото wikipedia.org

Заклятый «башкироед» т. Эльцин (руководитель Уфимской губернии, — прим. авт.) в своем докладе ЦК так прямо и говорит, что в Башкирской советской республике господствует шовинистическая военщина. Но даже и с совершенно объективной точки зрения военное происхождение Башкирской республики не может подлежать сомнению. Большинство ответственных деятелей РСФСР ценили и ценят ее прежде всего как поставщика хороших «вояк» в рядах Красной армии. Лучше всего в республики сейчас поставлено военное дело…

Совсем другое дело — организация края в хозяйственно-экономическом отношении. Как уже было сказано, жизнь властно и ультимативно требует от передового руководящего слоя башкирского народа ни много ни мало, как быть организаторами и творцами будущей «Америки». Могут ли, способны ли, подготовлены ли передовые башкиры взять на себя эту роль хозяйственных производственно-распределительных «главнокомандующих»?

Желание у них все делать самим, без чужой указки, сказывается во всем и проявляет себя достаточно напряженно и упорно, но дальше примитивных, непосредственных «империалистических» импульсов и потуг это не идет. Нет кругозора, нет элементарного учета внешних условий и понимания конкретной обстановки исторического момента, а потому не может быть и какого-либо своего продуманного и цельного «плана компании»…

Здесь дает о себе знать отсутствие навыков и традиций как безошибочный итог прошлого. Политически, экономически и культурно башкиры до сих пор кое-как плелись в хвосте наступательного движения местного края. На бездушном рынке борьбы за жизнь и преобладание они не были ни у кого в цене: их «принимали в расчет», но с ними никто не считался. Они были «мучениками» и «жертвами» своей собственной беспомощности, беспечности и непредпринимательности. «Гнет царизма» и казенное «русификаторство» давили и на татар, однако это не помешало татарам завоевать себе экономическое равноправие… Почему же такая разница? Очень просто, башкиры не развили у себя экономической «боеспособности» не потому, что их давили больше всех, а потому, что им больше других удавалось вести «привольный», но пассивный образ жизни за счет продажи земель, леса и скота. Их задавило многоземелье, как оно задавило и задержало в среднем русский народ: не надо было изворачиваться, вот и не изворачивались… Башревком страшно зарится на спорный пока горнозаводской район с такими заводами, как Миньярский, Симской, Катавский, Миасский и др., во главе с г. Златоустом. Это боевой американизированный уголок, насквозь прорезанный железной дорогою и связанный узкоколейкою с Белорецким районом. Но когда с месяц назад в комиссии по созыву съезда башкирских Советов мы вплотную подошли к практическому вопросу об агитации в горнозаводском районе перед опросом населения, не пожелает ли оно войти в состав Советской Башкирии, то сразу пришлось его снять с очереди: кто же из башкир рискнет поехать туда и что он сможет сказать местным рабочим, которые сами достаточно зубасты и начитанны? Как и чем он их будет соблазнять?.. Так, как это ни парадоксально, но автономия Башкирии больнее всего ударила по самым испытанным и надежным с точки зрения коммунизма и советского строительства элементам горнозаводского населения. В их среде встречаются наиболее чистые и убежденные «сепаратисты». Они растерялись с разрывом старых привычных связей. Новый центр ни административно, ни экономически, ни политически не успел и не сумел еще связаться с ними на целесообразных и безобидных началах, чтобы органически вовлечь их в башкирское советское строительство. Царящие в кантонах БСР безлюдье, безвластие, деловая бестолковщина и неразбериха, удобренные сильной дозой башкирского узконационалистического шовинизма, заставляют передовых рабочих душой и телом рваться прочь из пределов досягаемости этой бессильной и близорукой, а потому злой и мстительной власти… Башкирские советские государственные верхи не смогут чудом и внезапно подняться политически и идейно на такой уровень, чтобы умелой и осмотрительной тактикой связать с собою, повести за собой наиболее передовые в политическом и хозяйственно-творческом отношении элементы местного русского и татарского населения. Объективно их работа будет стремиться к тому, чтобы попридержать и осадить эти элементы, что ни при каких условиях неосуществимо, да и нежелательно…

Здание, в котором размещался президиум БашЦИК. Стерлитамак, 1920 год. Фото gsrb.ru

Тактические выводы

Рахитичная, гетерогенная Башкирская республика своими силами не в состоянии справиться со своими политическими, экономическими и национально-культурными задачами. Здесь нужна серьезная и немедленная помощь центра, его контроль и руководство. РСФСР может иметь здесь трех человек своих в комиссии по организации съезда Советов; кроме того, ВЦИК может и должен иметь здесь свое представительство из двух человек. Этому представительству нужно придать возможно более солидный характер, поставив во главе его крупного и авторитетного делового товарища. Никакого формального нарушения автономии БСР не произойдет, так как все дело и любое дело может быть сведено к финансовому контролю. Своих доходов у БСР нет и не скоро будет. Деньги на все дает и долго еще будет давать общегосударственное казначейство. Невмешательство в эту сторону дела разведет «нахлебничество», если не скрытое казнокрадство, и развратит публику до мозга костей. Очевидно, кто-то должен стоять над душой местной власти и изо дня в день задавать неприятный вопрос: «Ты, такой-сякой мальчишка, куды денежки девал?..»

Указанные пять представителей РСФСР могут явиться надежным предохранительным корсетом для рахитичной республики, чтобы она не скривилась и не стала безнадежным уродом. Я горячий и убежденный противник того, что творилось нашими «ушкуйниками» на Дону и на Украине, где местное течение и местная самобытность не принимались во внимание или грубо подавлялись. Но нельзя создавать из Башкирии «Украину наизнанку и шиворот-навыворот», принося в жертву отсталой национальной самобытности все будущее богатейшего края, задерживая, распыляя передовые элементы населения, чтобы подравнять их с башкирами…

С искренним и товарищеским уважением и приветом Т. Сидельников».

Из отсталой окраины — в передовую республику?

Много сказал подчиненный начальнику, а главного не решился — проект был изначально провальным. И все последующее — тому доказательство. В 1922-м БАССР уже ничто не могло помочь. Оставалось только одно. Июньским декретом республику прицепили к губернии, словно вагон к паровозу. Простое техническое действо хитро назвали «расширением границ Автономной Башкирской Советской Социалистической Республики, с переносом столицы из Стерлитамака в Уфу». Экономически более сильная, превосходящая по численности населения Уфимская губерния официально упразднялась, а на деле ей просто сменили вывеску, которой кремлевский автор Соглашения прикрылся как фиговым листком.

И все последующие десятилетия пропагандисты всех мастей надрывались в славословии: «Из отсталой в прошлом национально-колониальной окраины Башкирия превратилась в одну из передовых автономных республик РФ. Огромные успехи Башкирской АССР являются ярким свидетельством торжества и великой жизненной силы ленинской национальной политики в нашей стране».

Профессор Челябинского госуниверситета, доктор исторических наук Игорь Нарский: «Причины пересмотра границ Малой Башкирии коренились в нежизнеспособности этого искусственного образования».

Продолжение следует

Сергей Орлов
Справка

Сергей Орлов — уфимский историк-краевед, журналист.

  • Родился в Уфе в 1968 году.
  • О себе: «В школе был склонен к гуманитарным предметам. После службы в армии собирался поступать на исторический факультет Башкирского государственного университета, но оказался на юридическом. После десяти лет службы в МВД РБ последовала безуспешная попытка найти себя в коммерции. От истории ушел — к истории вернулся».
  • Автор научных и краеведческих работ по истории Башкирского края, один из инициаторов установки памятника основателю Уфы воеводе Нагому.
  • В качестве эксперта принимает участие в программах регионального ТВ, посвященных Уфе и Башкирии.

ОбществоИстория Башкортостан
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    А теперь башисты что творят? Выступают против татарского языка как третьего государственного.Объявили татар северозапада РБ и юговостока РТ отатаренными башкирами, сколько десятилетий пытались и пытаются навязать татарам башкир.язык как родной язык. Когда же прекратится этот беспредел?
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    Анонимно 23 апр
    во-первых, кто такие башисты? дайте определение. во-вторых, не перевирайте. в-третьих, не разжигайте
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  • Анонимно 23 апр
    Да, и Башкирия быстро стала передовой республикой. Пусть авторы и комментаторы дальше ехидничают.
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  • Анонимно 23 апр
    Братья башкиры! Скажите большое спасибо татарам за их поддержку.
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    Анонимно 23 апр
    За какую?
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    Анонимно 23 апр
    Когда начался весь этот сыр-бор по укрупнению башкирской республики, татарская интеллигенция (Татарстана, созданного 1920 году) начала активно выступать за то, чтобы столицей Башкирской республики сделать Уфу. Мол, поддержим наших башкирских братьев! Это вместо того, чтобы бороться за присоединение Западной Башкирии с ее преимущественно татарским населением к Татарстану. Так до сих пор и живем: башкиры нас, западных татар, переписывают башкирами, а говорим и живем, как татары, как минимум в сорока районах Башкортостана!
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  • Анонимно 23 апр
    Очень интересная статья. и не только для башкирцев и уфимцев
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  • Анонимно 23 апр
    Теперь понятно для чего передали искусственно ,земли с русским и татарским населением отсталой Башкирии.Раньше бездельничали сдавали землю в наем ,народ неспособный к гос.строительству и сейчас живут за счёт русских и татар.Зато гонору...
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    Анонимно 23 апр
    да не живут башкиры нахаляву за счет русских и татар. угомонитесь вы. башкиры - хорошие трудяги, в меру скромные. но бойкие ребята. и не отмороженные.
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    Анонимно 23 апр
    согласен , Анонимно 16:46, разжигаете
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    Анонимно 23 апр
    Ну да, сейчас приписывают себе то чего у них никогда не было.Если дошли до принуждения татар записываться башкирами ,в советское время,если не запишешься не дадим покосы в деревне.Сейчас всех татар Башкирии обманом переписывают башкирами.Кто больше всех гадостей про татар пишет башкиры.Зайдите на Идель реалии в Ютубе и читайте.Увидите кто разжигает и в каких выражениях,причем пишут, не правду злонамеренно.
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    Анонимно 23 апр
    Да и сейчас как только татарин становится известным человеком сразу башики выдумывают ему башкирское происхождение. Пример Алина Загитова.
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    Анонимно 23 апр
    Читайте статью внимательно,раньше сдавали башкиры земли в наем,а в настоящее время умудрились,стать дотационным регионом,при наличии нефти и нефтеперерабатывающих заводах.При развитой промышленности,развитом сельском хозяйстве.Татарстан берёт деньги в долг,работает строит предприятия,обслуживает займы.Так живёт Башкирия засчет других регионов? Если все свое завалили.
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    Анонимно 00:17
    Езжайте в башкирское Зауралье и посмотрите. Там земли не обрабатываются, почти все предприятия (в т.ч. и сельскохозяйственные) закрылись, в деревнях массовое пьянство и безысходность.
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    Анонимно 00:13
    земли сдали в наем ... Нет они не только в наем сдали, а земли продавали за бутылку горячительного.
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  • Анонимно 23 апр
    Интересная статья,на многое открывает глаза.
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  • Анонимно 23 апр
    Нынешняя территория Башкирии жалкий огрызок от той исконной Башкирии времён Чингисхана.
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    Анонимно 23 апр
    Исконная Башкирия в ваших снах только была,да и то она ранее была венгерской.
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    Анонимно 00:18
    На территории Татарии раньше жили древние славяне. В Башкирии раньше жили венгры. И что из того?
    Ответить
    Анонимно 00:18
    Во времена Чингизхана башгирдами называли венгров-маджар.
    Ответить
  • Анонимно 23 апр
    Люблю это здание Башцика)
    Ответить
  • Анонимно 23 апр
    Рахитичная, гетерогенная Башкирская республика своими силами не в состоянии справиться со своими политическими, экономическими и национально-культурными задачами.
    ----------------------------------------------------------------------
    Как это так, в 1919 году с этой рахиточной, гетеорогенной, неспособной Республикой Россия подписала двустороннее Соглашение, вынуждена была признать ее??? Какая же тогда была сама Россия? И почему Россия не подписывала ДВУСТРОННЕГО договора с татарами, самыми предприимчивыми, насквозь прокованными в жизненной борьбе??? Значит татары не были таковыми, как описывает их Эльцин. Так кто же был рахиточным и неспособным на самом деле?
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  • Анонимно 00:06
    Нужно возродить Уфимскую область.
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  • Анонимно 00:06
    Так назывемые “истинные башкиры” Зауралья – на 100 %-в татаро-монголы, которые прибыли на наши земли вместе с войсками Бату хана. Это не надо и доказывать, дотаточно посмотреть на их физиономии. Да и образ жизни (кочевой быт, юрты), местная кухня (курут, казы, кусыс и т.д.), низкорослые монгольские лошади, и самое глвное - родо-племенное разделение (табыны, барыны, катайцы и прочие зауральские племена – чисто татаро-монгольские) это на 100 %-в подтверждают. Но несмотря на это, именно они стараются показывать себя какими-то мифическими тюркскими “башкирами (башгирд просто другое название венгров-маджар), которых татары гнобили будто бы 300 лет (сами себя гнобили получается). Один автор с фамилией Галин пишет вот такую статью: “Советский «ДИКАРИстан», это бурято-монгольский «ТАТАрстан»», оказывается весь Советский Союз – дикари-татары, только башкиры цивилизированные. Погуглите.
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  • Анонимно 07:56
    В Уфе осудили администраторов сайта «УфаГубь»

    В понедельник, 22 июля 2012 года, Ленинским районным судом города Уфы вынесен приговор в отношении членов экстремистского сообщества Николая Швецова, Сергея Орлова, Игоря Кучумова, Ильдара Габдрафикова, Константина Нестерова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

    Судом и следствием было установлено, что они, имея доступ к администрированию сайта «Уфа губернская» и модерированию комментариев пользователей, размещали статьи экстремистской направленностью, а также оскорбительные комментарии.

    Ленинский районный суд города Уфы приговорил Николая Швецова к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права заниматься журналистской деятельностью, изданием и распространением СМИ сроком на два года, Сергея Орлова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, Ильдара Габдрафикова и Игоря Кучумова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два год каждого, Константина Нестерова к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
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