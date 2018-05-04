Зарипова Эльмира Амировна

Общая информация

Родилась 24 апреля 1974 года в г. Казани.

Образование:

1996 год — Казанский государственный университет (специальность «история» )

2002 год — Поволжская академия государственной службы (специальность «государственное и муниципальное управление» )

Трудовая деятельность:



1996 — 1999 гг. — референт директора, младший научный сотрудник отдела истории Института истории АН РТ.

1999 — 2001 гг. — ведущий специалист организационного отдела, заведующий отделом информации и связи с общественностью администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска.

2001 — 2005 гг. — заместитель начальника отдела социального развития Аппарата Кабинета Министров РТ.

2005 — 2007 гг. — первый заместитель министра социальной защиты РТ.

2007 — 2008 гг. — заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ.

2008 — 2014 гг. — начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ.

С октября 2014 г. — министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

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