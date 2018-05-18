АКИБАНК запустил сезонный вклад «Хит лета»

С приходом теплых дней, АКИБАНК запустил сезонный вклад Хит лета. Доходность по вкладу составляет 6,75% годовых в рублях.



Срок вклада — 120 дней. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 50 000 рублей. Выплата процентов в конце срока.

При разработке нового летнего предложения в банке постарались максимально учесть потребности клиентов. Вклад «Хит лета» за 4 месяца позволит значительно увеличить доход, ведь вклад с фиксированной ставкой намного выгоднее.

Сохранение процентов при досрочном закрытии вклада по ставке вклада «До востребования».

Все вклады АКИБАНКа защищены государственной Системой страхования вкладов.

Подробная информация об условиях вкладов ОАО «АКИБАНК» — на сайте банка в разделе Вклады, по телефону службы поддержки клиентов 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и во всех отделениях АКИБАНКа.

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