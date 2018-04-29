В Ереване возобновились акции протеста

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье, 29 апреля, призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана.



«Я призываю всех наших сторонников с 12.00 [11.00 мск] блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», — заявил Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, внутриполитический кризис в стране близок к разрешению. Также Пашинян объявил митинг на площади Республики в 19.00 [18.00 мск].

Тем временем колонна демонстрантов уже начала движение к Ереванскому государственному университету в Ереване, передает «РИА Новости». В колонне находятся в основном студенты, впереди шествия идут митингующие в белых халатах. Участники акции скандируют лозунги против Республиканской партии Армении.



Напомним, 26 апреля по Еревану прошли многотысячные митинги сторонников оппозиции, депутата Никола Пашиняна. Фракция «Елк» выдвинула его на пост премьера.

Ранее Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.