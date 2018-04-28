Кредиторам «Спурт банка» за март выплатили почти миллиард рублей

По итогам марта 2018 года кредиторам первой очереди «Спурт Банка» было выплачено 990,7 млн рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Общий объем требований кредиторов первой очереди составляет 8,9 млрд рублей, из которых были выплачены пока только указанные выше 990,7 млн рублей.

Размер установленной задолженности банка по состоянию на конец марта составляет 12 млрд рублей перед 2 401 кредитором.

Ранее сообщалось, что Следком завел уголовное дело в отношении экс-главы «Спурт Банка» по факту фальсификации отчетов.