Новый терминал аэропорта Перми с 30 апреля начнёт обслуживать международные рейсы
С 30 апреля новый терминал аэропорта Перми начнет обслуживать международные рейсы.
Как сообщает «Звезда», первым международным рейсом в новом терминале станет рейс Анталья-Пермь-Анталья авиакомпании Onur Air.
Новый терминал пермского аэропорта начал работать 30 ноября 2017 года. Стоимость объекта составила более 4,7 млрд рублей. Сначала терминал принимал только пассажиров внутренних перелётов.
Ранее сообщалось, что новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Пермь» («Большое Савино») стала Светлана Архипова.БизнесТранспорт
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