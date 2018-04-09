Заработай с АКИБАНКом!

АКИБАНК объявляет о запуске нового проекта «Заработай с АКИБАНКом». Отныне начать успешную карьеру в банковском секторе может каждый.

Банк не устанавливает ограничений по уровню образования и опыту работы. Главное — это искреннее желание работать и зарабатывать. Профессия даст возможность работать по свободному графику, позволит совмещать исполнение обязанностей кредитного агента с основным местом работы или учебой, а также бесплатно обучиться основам банковских продуктов и услуг.

Кто такой агент? Это партнер банка, который зарабатывает деньги, просто привлекая клиентов для получения кредита в банке. Для того чтобы стать агентом, достаточно оформить договор, в котором учитываются интересы обеих сторон.

Важные преимущества сотрудничества с АКИБАНКом:

неограниченный доход в виде агентского вознаграждения;

дополнительный высококачественный сервис по дистанционному взаимодействию;

персональные условия обслуживания.

Присоединиться к команде АКИБАНКа и стать кредитным агентом можно, позвонив по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).