Заработай с АКИБАНКом!
АКИБАНК объявляет о запуске нового проекта «Заработай с АКИБАНКом». Отныне начать успешную карьеру в банковском секторе может каждый.
Банк не устанавливает ограничений по уровню образования и опыту работы. Главное — это искреннее желание работать и зарабатывать. Профессия даст возможность работать по свободному графику, позволит совмещать исполнение обязанностей кредитного агента с основным местом работы или учебой, а также бесплатно обучиться основам банковских продуктов и услуг.
Кто такой агент? Это партнер банка, который зарабатывает деньги, просто привлекая клиентов для получения кредита в банке. Для того чтобы стать агентом, достаточно оформить договор, в котором учитываются интересы обеих сторон.
Важные преимущества сотрудничества с АКИБАНКом:
- неограниченный доход в виде агентского вознаграждения;
- дополнительный высококачественный сервис по дистанционному взаимодействию;
- персональные условия обслуживания.
Присоединиться к команде АКИБАНКа и стать кредитным агентом можно, позвонив по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Справка
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым