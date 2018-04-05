Новый мобильный банк для бизнеса – будьте в курсе событий!

АКИБАНК запускает мобильное приложение «АКИБАНК Бизнес» (0+), предназначенное для юридических лиц и предпринимателей, использующих систему «Интернет-банк».

«АКИБАНК Бизнес» — новое мобильное приложение для дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов и которое предоставляет возможность работать в 2-х режимах:

«информационный» – просмотр счетов и документов;

«полнофункциональный» – создание и подписание платежных документов с использованием электронной подписи.

Скачать мобильное приложение «АКИБАНК Бизнес» можно уже сейчас в Google Play и App Store.

С подробной информацией о подключении и настройке сервиса можно ознакомиться на нашем сайте www.akibank.ru или по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).