В России удвоят пошлину за получение водительских прав

Фото: Динар Фатыхов

С сентября 2025 года в России могут значительно вырасти пошлины на получение водительских прав и паспорта транспортного средства. Минфин РФ предложил увеличить пошлину за удостоверение личности автомобилиста в два раза, сообщают «Известия».

По новым правилам за права старого образца придется заплатить 4 тыс. рублей, а за новые — 6 тыс. Пошлина на международные права может возрасти до 3,2 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 1,6 тыс.

Также подорожает стоимость паспорта транспортного средства — его планируют увеличить в 1,5 раза до 1,2 тыс. рублей. Пошлина за свидетельство о регистрации ТС на бумажном носителе может вырасти до 1,5 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), а на пластиковом — до 4,5 тыс. (сейчас 1,5 тыс.).

В рамках законопроекта также предусмотрены изменения для других документов. Например, пошлина за выдачу госномеров на автомобили возрастет с 2 до 3 тыс. рублей, а за номера на прицепы и мотоциклы — с 1,5 до 2,25 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Напомним, что в России наличие депрессии может привести к потере водительских прав, если это будет подтверждено медицинским диагнозом.



Анастасия Фартыгина