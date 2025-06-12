Молодой нижегородец умер от менингита из-за несвоевременного диагноза

Молодой человек из Нижнего Новгорода скончался от менингита после того, как врачи не смогли своевременно поставить правильный диагноз, сообщает «Комсомольская правда».

История началась в мае, когда 22-летний парень попал в больницу с высокой температурой и сыпью. Врачи заподозрили менингит и взяли спинномозговую пункцию, но результаты оказались отрицательными. Тогда медики предположили наркотическое отравление и перевели его в другую больницу. Состояние парня ухудшалось, и при повторной пункции диагноз «менингит» подтвердился.

После постановки правильного диагноза лечение уже не помогло — парень впал в кому. За месяц его нахождения в больнице у него три раза останавливалось сердце. Третья остановка стала последней — он умер 7 июня в день своего 23-летия.

«Как родные? У нас горе, сами понимаете. Легко такое никто не переносит. Для виновных в случившемся мы хотим самого строгого наказания, какое только существует», — рассказал двоюродный брат погибшего.

