Аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Рената Валеева

В 18.36 по московскому времени аэропорт «Казань» ввел временные ограничения на работу. В результате воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это остается главным приоритетом, как сообщает Росавиация.

Пассажиров просят следить за обновлениями и уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.