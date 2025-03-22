Аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов
В 18.36 по московскому времени аэропорт «Казань» ввел временные ограничения на работу. В результате воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это остается главным приоритетом, как сообщает Росавиация.
Пассажиров просят следить за обновлениями и уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.
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