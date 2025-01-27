В Татарстане картофель за последний год подорожал на 20 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане картофель за последний год подорожал на 20 рублей, достигнув средней цены в 65 рублей за килограмм на рынке Набережных Челнов. В прошлом году этот овощ был одним из самых доступных, а теперь его стоимость бьет рекорды. Об этом сообщили в «Новостях Татарстана» телеканала ТНВ.

Закупочные цены варьируются от 42 до 50 рублей в зависимости от качества, а розничные колеблются от 60 до 70 рублей.

Ситуация схожа и в Казани, где картофель можно найти по ценам от 55 до 58 рублей. Всего две-три недели назад цена составляла около 50 рублей, что было ниже, чем в федеральных торговых сетях. Несмотря на наличие картофеля на прилавках, его цена значительно возросла.

По данным Росстата, в 2024 году картофель подорожал более чем в два раза. В ноябре средняя цена составила 40,5 рубля, а в декабре — 46,5 рубля. За последнюю неделю цена снова выросла на 2,5 рубля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты подчеркивают, что дефицита картофеля не будет, так как урожай в этом году был выше, чем в 2023-м. Однако сезонные факторы и общая ситуация по стране, включая засуху и дожди, снизили среднюю урожайность. Это, в свою очередь, повлияло на ценообразование в Татарстане, где цены устанавливаются в едином механизме с федеральными торговыми сетями.

В антимонопольной службе пояснили, что рост цен сезонный и нарушений законодательства не выявлено.

При этом стоимость картофеля в Татарстане ниже средней по стране. Ожидается стабилизация цен к концу лета после нового урожая, а уже в марте татарстанцы смогут приобрести картофель на сельхозярмарках по фиксированной цене не более 25 рублей за килограмм.