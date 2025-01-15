Симуляторы и экшен-игры стали самыми популярными играми в Татарстане в 2024 году

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В 2024 году жители Татарстана чаще всего скачивали игры в жанре симуляторов, которые составили 17% от всех загрузок. На втором месте по популярности оказались экшен-игры с 15% скачиваний. Головоломки и казуальные игры разделили третье место, набрав по 10% загрузок в каждой категории. Ролевые и настольные игры разделили пятое место, набрав по 8% скачиваний. Игры для детей составили 7% от общего числа загрузок.

Среди конкретных игр в Татарстане в 2024 году лидировала Tanks Blitz, которую загрузили 29% пользователей. На втором месте расположилась игра «Дурак Онлайн» с 12% скачиваний. Тройку лидеров замкнула Grand Mobile с 11%. Четвертое место занял симулятор города «Плюс Сити» с 6%, а пятое — игра на выживание Day R Survival Game с 5% скачиваний. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики RuStore.

— За год наш каталог вырос в 1,5 раза до 50 тыс. приложений и игр от разработчиков из 40 стран мира. Добавились многие популярные отечественные и иностранные тайтлы и инди-игры, которые теперь можно безопасно скачать в RuStore. Наша система модерации и современные ИБ-решения тщательно проверяют все приложения, и пользователи получают только проверенный контент, — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Напомним, за 2024 год в Татарстане в четыре раза увеличилось количество загрузок в категории «Образование».

Рената Валеева