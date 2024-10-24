ВЦИОМ: россияне с хорошим достатком чаще выступают за официальный брак

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84% россиян предпочитают создание семьи одиночеству, а сторонники официального брака чаще встречаются среди женщин. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян предпочитают создание семьи одиночеству

Результаты показали, что 84% россиян предпочитают создание семьи одиночеству, что не изменилось за последние семь лет. Зарегистрированный брак выбирают 73%, в то время как 11% предпочитают просто сожительство, эта тенденция сохраняется. Фиктивный брак, без намерения создать семью, не привлекает жителей страны, его в 2024 году выбрали менее 1%.

С возрастом люди все больше склоняются к традиционному браку. В поколении оттепели (1939–1946 гг.) таких 85% в отличие от 64–62% в младших. Молодежь менее ограничена стереотипами: 16–18% зумеров и младших миллениалов (1982–2005 гг.) допускают незарегистрированные отношения, а 14–15% предпочитают жить в одиночку.

Кроме старшего поколения, за официальный брак чаще выступают женщины (75% против 70% у мужчин), высокообразованные люди (77%), россияне с хорошим и средним достатком (77% и 74% соответственно). Каждый седьмой опрошенный с доходом ниже среднего предпочитает жить в одиночестве или с партнером, но без регистрации брака (по 14%).



Самые частые причины развода — финансовые проблемы и поведение партнеров

Ситуация с разводами в России неоднозначна. Большинство опрошенных (58%) считают, что все зависит от обстоятельств. Некоторые (26%) уверены, что развод возможен только при серьезных проблемах в семье. Убежденных в необходимости сохранения брака любой ценой (9%) немного. И лишь 5% поддерживают радикальное решение семейных проблем — «можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет». Интересно, что мужчины (12%) чаще выступают за сохранение брака любой ценой, чем женщины (6%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представления о помехах развода менялись, но некоторые из них оставались неизменными с 2007 г.: невозможность «поделить» детей (30%), материальная зависимость одного из супругов (26%), сложности с разделом жилья (20%). Значимость национальных и религиозных обычаев в браке выросло (18%, +8% с 2007 г.).



За последние пять лет представления россиян о причинах развода мало изменились. Анализ ответов выявил пять групп факторов, негативно сказывающихся на семейных отношениях:

финансовые трудности (46%), включая безденежье (38%) и жилищные проблемы (8%), деструктивное поведение(31%), измены (18%), вредные привычки (10%) и рукоприкладство (3%);

(46%), включая безденежье (38%) и жилищные проблемы (8%), деструктивное поведение(31%), измены (18%), вредные привычки (10%) и рукоприкладство (3%); нарушение коммуникации (23% ответов), в том числе недопонимание (14%), конфликты (5%) и неумение уступать (4%);

(23% ответов), в том числе недопонимание (14%), конфликты (5%) и неумение уступать (4%); утрата семейных ценностей (21% ответов), включая отсутствие уважения (6%), доверия, внимания и чувств (по 4%.);

(21% ответов), включая отсутствие уважения (6%), доверия, внимания и чувств (по 4%.); несовместимость супругов (16% ответов) и неготовность к семейной жизни (7% ответов, включая безответственность/инфантильность);

(16% ответов) и неготовность к семейной жизни (7% ответов, включая безответственность/инфантильность); внешние обстоятельства (7% ответов, включая безработицу (5%) и внутреннюю политику (2%).

У разных поколений разные причины разводов. «Средние» поколения чаще всего винят финансовые проблемы (37–44%). Молодежь — неверность партнера (25% среди зумеров и младших миллениалов), а россияне 77+ лет — вредные привычки (17% среди поколения оттепели). Зумеры говорят о поспешном вступлении в брак (16%), конфликтах (14%) и отсутствии чувств (8%).

Дарья Пузикова