МИД Китая: страна поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне и не участвует в гонке вооружений

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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поддерживает свои ядерные силы на уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не стремится к наращиванию ядерного арсенала, передают «Известия».

Линь Цзянь также подчеркнул, что ядерная стратегия Китая предполагает неприменение ядерного оружия. По его словам, таким образом страна демонстрирует свою приверженность политике самообороны.

Кроме того, официальный представитель китайского МИД прокомментировал заявление вице-премьера и министра обороны Австралии Ричарда Марлза о подписании соглашения о сотрудничестве в области атомных подводных лодок с США и Великобританией. Линь Цзянь считает, что этот шаг может стимулировать гонку вооружений и повлиять на международную систему ядерного нераспространения.

Напомним, 5 июня Россия, Китай и Иран выступили с совместным заявлением, в котором призвали западные страны восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) для урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана.

Рената Валеева