«Роскосмос» показал спутниковый снимок парада в честь 328-летия ВМФ России
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок центральной части Санкт-Петербурга, сделанный во время главного военно-морского парада. Парад прошел в честь ознаменования 328-й годовщины основания Военно-Морского Флота (ВМФ) России.
В телеграм-канале госкорпорации размещен снимок из космоса, который сделал спутник «Канопус-B». На снимке виден проход надводных кораблей вдоль главных набережных города.
Главный военно-морской парад в честь 328-й годовщины основания ВМФ России состоялся в Санкт-Петербурге при участии 20 надводных кораблей и катеров, 1 подводной лодки, 4 парусных судов и более чем 2,5 тыс. военнослужащих. Традиционно парад принимал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России президент Владимир Путин.
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