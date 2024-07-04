«Важно обеспечивать их всеми видами услуг»: Минниханов вручил потребкооперациям республики новые автомобили

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал районным организациям Татпотребсоюза 10 новых автолавок, сообщает пресс-служба главы республики. Церемония вручения состоялась на площадке МВЦ «Казань Экспо» в рамках международной агропромышленной выставки «Агроволга-2024».



Рустам Минниханов поздравил сотрудников Татпотребсоюза с наступающим Международным днем кооперации. Он подчеркнул, что создание комфортных условий для жителей сельской местности является одним из приоритетов.

— Важно обеспечивать их всеми видами услуг, включая выездную торговлю. Большую роль в этом играют организации потребкооперации, которые напрямую работают с сельчанами, — сказал раис.

Благодаря ежедневному труду кооператоров, выездным торговым обслуживанием охвачено 1,5 тыс. населенных пунктов республики. В этой работе задействовано 135 автолавок, и расширение автопарка позволит повысить оперативность торговой деятельности, увеличить охват населенных пунктов, а сельчанам — регулярно и своевременно приобретать товары первой необходимости, добавил Минниханов.

Фургоны оснащены холодильной витриной, автономным водоснабжением, шкафом для выкладки товаров и системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС.

В мероприятии также приняли участие замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин, вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров и председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.