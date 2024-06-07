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Банк России опубликовал официальный курс валют на 8 июня

16:41, 07.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 8 июня
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 5 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,01 рубля, доллар не изменился, евро подорожал — на 0,12 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,23 рубля (+0,01);
  • доллар — 88,76 рубля (0,00);
  • евро — 96,69 рубля (+0,12).

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