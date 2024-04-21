В Информационном центре СК России за прошедшие сутки зафиксировали 721 обращение

За прошедшие сутки в Информационный центр СК России поступило 721 обращение. Из них 132 обращения поступило на единую многоканальную телефонную линию, а 589 обращений — через социальные сети. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

Среди регионов, откуда поступило больше всего обращений, выделяются Москва (125 обращений), Московская область (40 обращений), Санкт-Петербург (27 обращений), ЛНР (15 обращений) и Краснодарский край (14 обращений).

Чаще всего граждане обращались по вопросам нарушений в сфере миграции, проблем участников СВО и членов их семей, нарушений в сфере медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами, а также по вопросам нарушения прав несовершеннолетних и проблем в сфере ЖКХ. Кроме того, граждан беспокоят вопросы нарушения прав жильцов аварийных домов и другие социальные вопросы.

В рамках работы с обращениями было проведено 63 личных приема, сформировано и организовано рассмотрение 222 обращений, а также дано 499 разъяснений и консультаций. Дополнительно было обработано 396 комментариев в публичном пространстве.

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Рената Валеева