Кемпинги, причалы и фестивали: в Госкомитете РТ по туризму рассказали, кто может рассчитывать на господдержку

Фото: Илья Репин

В 2024 году Татарстан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получил из федеральной казны с учетом республиканского софинансирования порядка 170 миллионов рублей. Глава регионального профильного госкомитета Сергей Иванов рассказал, какие проекты могут претендовать на субсидию.

Он сразу отметил, что республиканская господдержка не распространяется на модульные некапитальные средства размещения.

— Наша субсидия, которая будет реализоваться Республикой Татарстан, госкомитетом РТ, направлена на другие меры поддержки, это не модульные некапитальные здания… Основной целью этой субсидии является увеличение количества ночевок на территории республики Татарстан. Проекты, которые мы будем поддерживать, должны влиять на увеличение количества ночующих граждан. Неважно, из Республики Татарстан, российских граждан, иностранных граждан на нашей территории, — заявил Иванов.

Глава профильного ведомства пояснил, что первый блок поддержки направлен на развитие инфраструктуры туризма.

— В Республике Татарстан в 2024 году субсидии будут предоставляться на приобретение нового, не бывшего в употреблении, туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов показа, оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы, — рассказал Иванов.

При этом в грант не входят приобретение транспортных средств и судов, а также монтаж оборудования. Максимальная сумма господдержки — 2 миллиона рублей. Софинансирование от заявителя должно составить не менее 50% от этой суммы.

— Если вы просите 2 миллиона рублей, то ваше софинансирование должно быть не менее миллиона, — объяснил Иванов.

На такую же сумму могут рассчитывать предприниматели, реализующие проекты по созданию и развитию доступной туристской среды для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (ОВЗ).

— У нас многие объекты не оборудованы для посещения или пользования лицами с ОВЗ. Это не только инвалиды-колясочники, но и инвалиды по слуху, по зрению. Здесь также можно получить субсидию на соответствующий проект, который создаст условия на ваших объектах для таких людей, — рассказал Иванов.

Кроме того, появилось новое направление для господдержки — кемпинги. Туристическое сообщество Татарстана неоднократно заявляло о необходимости появления таких мест отдыха, где могли бы останавливаться путешественники со своими палатками. В отличие от глэмпингов, отдых в кемпингах гораздо бюджетнее и доступнее для большего количества туристов.

— Минэкономразвития РФ отдельно выделило этот подпункт для того, чтобы в Республике Татарстан мы также могли создать кемпинги, кемп-стоянки со всеми необходимыми удобствами… Мы должны создать условия для людей, путешествующих на своих машинах с палатками в багажнике, или же палатки могут предоставляться в аренду в месте, куда они приехали. Должны быть туалет, душ, идеально, если точка питания еще будет, — рассказал Иванов, добавив, что в кемпингах также должен быть обеспечен доступ для лиц с ОВЗ.

В этом направлении предприниматели максимум могут рассчитывать на 3 миллиона рублей.

Республика готова поддержать и тех, кто займется созданием некапитальной, нестационарной причальной инфраструктуры. Субсидия в максимальные 2 миллиона рублей включает также приобретение плавучих понтонов, их монтаж, оборудование сходов и мостков.

— За счет этой меры мы планируем, что в Татарстане увеличится количество мест, где можно будет причаливать и отчаливать маломерным судам. Это позволит повысить мобильность катеров, лодок. Для многих объектов это станет своеобразной точкой привлечения к себе турпотока, — объяснил глава Госкомитета РТ по туризму.

Однако самые крупные субсидии предоставят тем, кто будет развивать событийный туризм в регионе. К примеру, организаторам фестивалей с количеством посетителей не менее 10 тысяч человек готовы выделить до 30 миллионов рублей. Правда, и им придется вложить не менее 30% собственных средств от суммы выделенной господдержки.

На сегодняшний день правила предоставления субсидии проходят процедуру межведомственного согласования. По словам Иванова, к концу апреля все условия и детали окончательно будут согласованы и утверждены.

Галия Шакирова