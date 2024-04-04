Нефть Brent подорожала до 89,6 доллара за баррель

Цены на нефть продолжают расти. Это связано с итогами заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статистическими данными министерства энергетики США, которые оценивают инвесторы.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.13 мск составила 89 долларов 58 центов за баррель. Это выше на 23 цента, или на 0,26%, чем на закрытии предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также выросли в цене. К этому времени они подорожали на 21 цент, или на 0,25% — до 85 долларов 64 центов за баррель.

Напомним, в условиях санкций против поставок нефти из России и Венесуэлы экспорт сырья из США установил уже пять месячных рекордов с 2022 года. В марте поставки американской нефти в Европу достигли рекордных 2,2 млн баррелей в сутки, а в Индию — максимального объема за год.

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Разиль Самигуллин