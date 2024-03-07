Внешнеторговый дефицит США в январе составил $67,4 млрд

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки сообщило, что в январе внешнеторговый дефицит страны вырос на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь он составляет $67,4 миллиарда.

Ожидаемое значение дефицита торгового баланса, согласно данным Trading Economics, было равно $63,5 млрд. Пересмотренные данные показали, что в декабре внешнеторговый дефицит составлял $64,2 млрд, а не $62,2 млрд, как говорилось ранее.

Ранее сообщалось, что профицит внешней торговли России по итогам первого месяца текущего года вырос до $9,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на $0,2 млрд. В январе 2023 года профицит составлял 9,5 миллиарда.

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Разиль Самигуллин