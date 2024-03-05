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Экономика

Нефть незначительно снизилась в цене

19:17, 05.03.2024

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.07 по московскому времени подешевели на 0,3% — до $82,55 за баррель.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась на 0,24% и составила $78,55 за баррель.

Ранее сообщалось, что Россия, согласовывая свои действия с определенными участниками ОПЕК+, планирует произвести дополнительное, добровольное снижение добычи и экспорта нефти на общую величину 471 тысяча баррелей в день во II квартале 2024 года.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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