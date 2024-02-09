Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы паводков и лесных пожаров

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники обсудили вопросы паводков и лесных пожаров.

— Мы в этом составе разные темы обсуждаем. К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия. Давайте сегодня об этом и поговорим, — сказал российский лидер.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и другие.

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