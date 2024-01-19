ЦБ предложил снизить границу тарифа по обязательному страхованию опасных объектов

ЦБ предложил снизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев большинства видов опасных объектов. Это решение мотивируется тем, что корректировка более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности.



Однако по опасным объектам, где используется оборудование под давлением, нижняя граница останется на прежнем уровне, а верхнюю повысят на 25%.

По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.

Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года.

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Маргарита Головатенко