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Экономика

ЦБ предложил снизить границу тарифа по обязательному страхованию опасных объектов

21:46, 19.01.2024

ЦБ предложил снизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев большинства видов опасных объектов. Это решение мотивируется тем, что корректировка более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности.

Однако по опасным объектам, где используется оборудование под давлением, нижняя граница останется на прежнем уровне, а верхнюю повысят на 25%.

По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.

Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года.

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Маргарита Головатенко
Экономика
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