Россияне стали чаще покупать доллары и евро

В декабре россияне приобрели рекордное количество долларов и евро в 2023 году. Американскую и европейскую валюту приобрели на 179 млрд рублей, что почти на 10% больше показателя ноября. Информация опубликована в «Обзоре рисков финансовых рынков» за декабрь 2023 года, подготовленный Банком России.

Из них на биржевом валютном рынке они приобрели валюты на 90,2 млрд рублей, а через крупнейшие банки — на 88,8 млрд рублей.

Объем торгов на внутреннем валютном рынке в декабре вырос с 9,2 до 10,8 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 22,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до 513 млрд рублей. Объем торгов на внебиржевом рынке также увеличился и достиг максимального значения за последние полтора года.

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