В Казанском Кремле на новогодних каникулах ждут четверть миллиона гостей

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В период новогодних каникул Казанский Кремль ожидает порядка 250 тысяч туристов и горожан.

— Думаем, что около 250 тысяч посетителей получится принять, — рассказали «Реальному времени» в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Это на 20 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что тогда в Кремль третьей столицы заглянули 230 тысяч человек. Из них 26 тысяч пришли уже в первый день Нового 2023 года. Еще столько же побывали на экскурсиях за все время длинных праздников. 25 тысяч зашли в музеи. Но больше всего гостей оказалось на новогодней ярмарке во дворе Присутственных мест. Работает она и в этот раз.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Ожидаемое увеличение турпотока в музее связывают с открытием нового музея (в сентябре открыли Музей Спасской башни, многие там еще не были, — прим. ред.), новыми музейными интерактивами для всей семьи и насыщенной событийной программой, которая уже полным ходом идет на территории Казанского Кремля.

По подсчетам «Реального времени», с 1 по 15 января на территории музея-заповедника пройдет свыше 130 экскурсий, новогодних игровых, интерактивных, тематических программ, мастер-классов, спектаклей и научных шоу для детей, квестов, концертов и перфомансов и даже мини-цирк.

Новый год в Казанском Кремле начнется уже в 10.00 с мастер-класса «Татарский палантин» в Музее исламской культуры. В 14.00 юных посетителей и их родителей ждет мини-цирк во дворе Присутственных мест, перетекающий в интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, а далее — в 19.00 праздничный концерт.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По пути в можно заглянуть на выставку «Миф — это реальность». Она работает в каморах двора Присутственных мест.

— Современные художники Татарстана поразмышляли на тему мифов и о том, как они влияют на нас с детства до взросления. Выставка будет работать в период проведения новогодней ярмарки — до 15 января. Вход свободный, — рассказали в Казанском Кремле.

Отметим, что по итогам 2023 года общая посещаемость Музея-заповедника «Казанский Кремль» составила свыше 4 миллиона человек. По данным музейщиков, это более, чем на 200 тысяч больше, чем за 2022 год (3,8 миллиона человек).

Галия Шакирова