В декабре спрос на противовирусные препараты в России увеличился на 65%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

С 1 по 20 декабря 2023 года в России было продано более 6,3 млн препаратов для профилактики и лечения респираторных инфекций и ЛОР-заболеваний. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику ресурсов Первый ОФД (входит в группу ВТБ) и «Продажи.рф».

За первые 20 дней декабря участники исследования купили более 805 тысяч упаковок противовирусных препаратов. На них было потрачено 394 млн рублей. Количество проданных лекарств выросло на 65%, объемы трат — на 78%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. В среднем упаковку лекарственных препаратов россияне могли приобрести за 489 рублей.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Продажи лекарств от простуды и кашля выросли на 47% по количеству товара и на 52% по объему трат. Всего жители страны приобрели около 2 млн товаров более чем за 550 млн рублей. Средняя цена единицы товара была равна 280 рублям. Чаще всего россияне выбирали в аптеках препараты для лечения заболеваний носа — 2,6 млн покупок (+21%) на 550 млн рублей (+28%). В среднем за такой товар нужно было заплатить 214 рублей. Кроме того, в аптеках России было продано 960 тысяч лекарственных средств для горла более чем на 330 млн рублей (+38% по количеству и тратам). Средняя цена упаковки составляла 347 рублей.

Напомним, в ноябре аптеки в России начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов. Работать с такими лекарствами оказалось невыгодно из-за сильного контроля и регулировки цен.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина