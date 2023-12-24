Посещаемость торговых центров в России осталась на прежнем уровне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год совокупный трафик российских торговых центров вырос всего на 1%. Разрыв с уровнем 2021 года составляет 7%, допандемийного 2019 года — 21%, сообщает «Коммерсантъ».

Позитивную динамику в этом году показали малоформатные объекты, в меньшей степени пострадавшие от ухода международных брендов, негативную — крупноформатные.

Как рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, посещаемость ТЦ площадью 5—20 тыс. кв. м в Москве за год выросла на 7%, больше 40 тыс. кв. м — наоборот, уменьшилась на 6%. Похожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре сообщалось о росте посещаемости торговых центров в Татарстане. Особой популярностью в республике пользуются развлекательные услуги и общепит.

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Айрат Назипов