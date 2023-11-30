Джо Байден пошутил о способности «взорвать мир»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео The White House/YouTube.com

Президент США Джо Байден пошутил о способности «взорвать планету». Об этом сообщает издание The New York Post.

Во время экскурсии на заводе в Колорадо внимание Байдена привлек прибор у одного из сотрудников. Он сказал ему, что у него есть в подчинении морпех с «ядерным чемоданчиком».

— У моего морского пехотинца есть код, позволяющий взорвать мир. У тебя же не ядерное оружие? — шутливо обратился американский лидер к работнику предприятия.

Напомним, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу являются квинтэссенцией американской доктрины безопасности. Ранее Байден в статье для Washington Post заявил, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернутся прогрессом.

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Айрат Назипов