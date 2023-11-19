Дмитрий Медведев назвал слова Байдена о «прогрессе» квинтэссенцией доктрины безопасности США

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что слова президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу являются квинтэссенцией американской доктрины безопасности. Об этом он написал на своей странице в сети «ВКонтакте».

Ранее Байден в статье для Washington Post заявил, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернутся прогрессом.

— Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. «Инвестиции» в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты «более защищенными», — написал Медведев.

Он прокомментировал высказывание Байдена о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, отметив, что деньги и кровь — это «хорошие инвестиции». По его словам, это «очень по-американски».

В прошлом месяце Дмитрий Медведев заявил, что Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России.



— Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой, — писал он.

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Максим Кокунин