В Госдуме оценили необходимость новой волны мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России нет необходимости в новой волне частичной мобилизации. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь, — цитирует его «Лента.ру».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. С тех пор представили Кремля и других органов власти не раз опровергали слухи о возможности новой волны частичной мобилизации.

В июле член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что новая волна частичной мобилизации может быть рассмотрена только при увеличении оборотов промышленности страны. Парламентарий подчеркнул, что пока главная задача — это набор контрактников на военную службу.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов